Деякі електростанції були вимушені виводити енергоблоки з ремонтів, щоб покрити споживання.

Рекордно високі температури повітря в Україні вибили енергетиків з графіків ремонтів обладнання та підготовки до опалювального сезону.

Як зазначає генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, уже кілька днів поспіль споживання електроенергії щодня перевищує попередній показник, встановлюючи нові рекорди.

"Через це колегам доводиться виводити ті енергоблоки електростанцій, які були відправлені у ремонт, щоб готуватися до опалювального періоду. І це при тому, що в частині областей сталися аварійні відключення через негоду і вони не користувалися електроенергією", - написав він в Facebook.

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За словами Коваленко, щоб покрити зростаюче споживання, Україна також бере аварійну допомогу з енергетичних систем сусідніх країн: 30 серпня загальний обсяг склав 2650 МВт-год. Серед країн, які постачають нам енергоресурс – Польща, Румунія, Словаччина та Молдова. На його думку, наразі імпорт – чи не єдина можливість витримати і не відключати споживачів.

"І хоч сьогодні-завтра за прогнозами - останні спекотні дні, попередній тиждень все ж трохи вибив енергетиків із графіків ремонтів до осінньо-зимового періоду. Я дуже сподіваюся, що надалі ми всі будемо більш свідомо ставитися до ситуації й, економлячи, дамо енергосистемі шанс на відновлення", - додав керівник компанії.

Рекордне споживання електрики

28 серпня 2023 року в Україні був зафіксований новий літній рекорд споживання електроенергії – вечірній максимум перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.

Проте, 29 серпня споживання виросло ще на 0,7% відносно попереднього дня. В столиці температура досягала +34-36 °С.

Енергетики вважають, що оскільки спека змушує громадян і бізнес вмикати більше енергоємних приладів - кондиціонерів, то таке навантаження спричиняє більші ризики виникнення аварій в мережах, і відповідно, відключення споживачів.

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