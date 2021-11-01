Витренко убежден, что на данный момент, наличие транзита газа является сдерживающим фактором.

В результате запуска газопровода "Северный поток-2" Украина становится более подверженной "российскому вторжению".

Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью Financial Times.

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Витренко убежден, что на данный момент, наличие транзита является сдерживающим фактором.

"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", - заявил Витренко.

При этом Витренко отметил, что уступки РФ на переговорах о новом газовом контракте с Молдовой являются основаниями для санкций против "Северного потока-2".

Транзит газа через Украину:

Ранее глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявлял, что российской газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

1 ноября 2021 года генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о том, что транзит газа через Украину может упасть до нуля.

Автор: Елена Коваленко