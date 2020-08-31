По состоянию на 29 августа украинские газовые хранилища были заполнены на 82%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 23 по 29 августа увеличились на 2,6% - до 25,4 миллиарда кубометров.

Читайте такжеВ Белой Церкви на Киевщине бьют тревогу: около 60 тысяч людей зимой могут остаться без тепла

Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

Запасы газа в хранилищах

По состоянию на 29 августа запасы газа в ПХГ были на 39% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (18,3 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 82%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние десять лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Игорь Орел