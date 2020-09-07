По состоянию на 5 сентября украинские газовые хранилища были заполнены на 84,1%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 30 августа по 5 сентября увеличились на 2,6% - до 26,07 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Оператор ГТС Украины".

По состоянию на 5 сентября запасы газа в ПХГ были на 39% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (18,8 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 84,1%.

Что этому предшествовало

Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что являлось рекордным показателем за последние десять лет.

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Автор: Анна Бредихина