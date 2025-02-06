Анастасия Горбачева

Свет отключают в отдельных областях после российского удара по Украине.

В нескольких областях Украины сегодня, 6 февраля, снова будут отключать свет. Соответствующее распоряжение облэнерго получили от "Укрэнего".

В ДТЭК сообщили об отключениях в Днепропетровской и Донецкой областях.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях используются экстренные отключения", - говорится в сообщении.

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При этом в "Кировоградоблэнерго" также предупредили жителей области об ограничениях потребления.

"06.02.2025 с 9:17 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - указано в сообщении.

В то же время указано, что в случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПО время отключения по графику может быть увеличено.

Кроме того, в АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что с 9:11 6 февраля на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

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Такое же заявление сделали в "Полтваоблэнерго".

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 6 февраля в 09:16 получена команда на ведение одной очереди ГАО", – сообщили в облэнерго.

Обновлено 10:24. Позже в "Укрэнерго" сообщили, что в результате повреждений, причиненных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях утром вынужденно были применены аварийные отключения.

Графики отключения света в Украине - последние новости

3 февраля в ряде областей Украины были введены графики отключений света. В частности, тогда речь шла о Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи энергетики вынуждены применить аварийные отключения.

4 февраля снова действовали графики аварийных отключений.

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