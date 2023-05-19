Обесточены 16 населенных пунктов на Львовщине, в Запорожской и Донецких областях.

В результате вражеских обстрелов обесточены около десяти населенных пунктов в пяти областях. Есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, в Запорожской области в результате артобстрелов обесточены 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света. В Донецкой области из-за обстрелов обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей.

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновой удар по всей территории страны. Есть повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, на Львовщине из - за падения обломков ударного БпЛА частично обесточен 1 населенный пункт", - говорится в сообщении.

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Также из-за обстрелов есть отключение света в Николаевской и Днепропетровской области. На Харьковщине под обстрел во время выполнения работ попала бригада энергетиков. Кроме этого отмечают, что в прифронтовых и приграничных территориях с РФ продолжается террор.

Продолжается ремонтная кампания в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Планово ремонтируются как объекты генерации, так и сетевая инфраструктура. Ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно.

Вражеские удары по энергоструктуре Украины

С октября 2022 года по апрель 2023 года россияне запустили более 820 крылатых баллистических ракет по Украине, пытаясь уничтожить энергосистему Украины.

В ночь с 17 на 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак с разных направлений. Были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, более 20 населенных пунктов остались без света.

По состоянию на 18 мая "Укрэнерго" просило украинцев экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы. Сообщалось о том, что Украина снова начала импортировать электроэнергию из Европы в дневные часы, чтобы не допустить дефицита и отключений потребителей.

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