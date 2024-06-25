Андрей Закревский заявил, что введение равномерных лимитов потребления электроэнергии между областями было с самого начала популизмом.

Энергетический эксперт, председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский спрогнозировал, что в ближайшие две недели украинцам следует готовиться к более жестким отключениям света, что связано с введением новых лимитов потребления электроэнергии, но потом ситуация улучшится. Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

"Я думаю, что в ближайшие две недели будет хуже, а потом будет лучше. В июле примерно 12-14 часов свет будет. А где-то 8-10 часов света не будет", - считает Закревский.

При этом эксперт отметил, что решение о введении равномерных лимитов потребления электроэнергии между областями было с самого начала популизмом. Поскольку, по его мнению, ограничение подачи электроэнергии в регионах с небольшим количеством населения существенно не добавит в часах потребления для крупных городов.

Видео дня

Закревский отметил, что физически невозможно за счет маленьких регионов поддержать крупные города. Так, по его словам, для того, чтобы в Киеве (условно, в одном Харьковском жилом массиве) появился свет на час больше, надо отключить территорию сопоставимую с половиной Тернопольской области.

Он пояснил, что раньше графиками отключений света руководили диспетчеры.

"Они просто смотрели, где мощность меньше, и регулировали потоки, которые через них проходят. Народ потребовал справедливости, но физику обмануть невозможно. Это стратегия - средней температуры по больнице. Мы занялись этим. Это неправильно", - сказал Закревский.

Перераспределение потребления электроэнергии - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине с 24 июня установят равномерные лимиты потребления между областями. Таким образом объем потребления должны распределять уже после учета критической инфраструктуры.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев пояснил, что это означает, что если раньше в Киеве действовали самые строгие графики отключений среди всех регионов (из-за наличия в городе большого количества критической инфраструктуры), то теперь бытовых потребителей столицы отключают меньше - сопоставимо с остальными областями.

При этом 24 июня генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Киеве могут отключать свет в "серых зонах" графиков.

Вас также могут заинтересовать новости: