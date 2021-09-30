Эксперт отметил, что искажение понятия "балансировки", его разделение на "физическое" и "коммерческое" балансирование стало основанием для нарушений со стороны ОГТСУ.

Несовершенство отечественного Кодекса газотранспортной системы позволяет Оператору ГТС Украины (ОГТСУ) зарабатывать на несуществующей услуге балансировки рынка.

Такое заявление во время круглого стола в EnergyClub сделал Владимир Гноевой, руководитель направления диспетчеризации компании "ЙЕ Энергия", которая входит в Ассоциацию поставщиков энергоресурсы.

Эксперт отметил, что искажение понятия "балансировки", его разделение на "физическое" и "коммерческое" балансирование стало основанием для нарушений со стороны ОГТСУ.

"Счета за так называемое "урегулирование небалансов" выставляются заказчикам согласно "коммерческой"балансировки. Какую услугу при этом предоставляет Оператор ГТС? Для меня это остается загадкой. Нас убеждают, что оператор осуществляет какие-то балансировочные действия, но в результате имеем суды с заказчиками услуг транспортировки. Нас пытаются убедить, что оператор какие-то действия всё-таки совершает, но никаких подтверждений этому нет", - отметил Владимир Гноевой.

По его словам, согласно действующему законодательству в функции Оператора ГТС входит, в частности поддержание оптимальной работы газотранспортной системы, но формальный подход и искажения в Кодексе ГТС правил балансировки дают возможность ОГТСУ уклоняться от выполнения этой задачи.

В качестве примера эксперт привел эпизод, который произошел в июне-июле 2020 года. По его словам, ОГТСУ в соответствии с заключенными договорами, получил тогда около 600 миллионов кубометров газа. В то же время отрицательный небаланс ГТС превысил 900 миллионовкубометров.

"Разница между имеющимся у оператора объемом газа и выставленных заказчикам в счетах ежесуточных небалансовсоставила около 300 млн кубометров. То есть оператор продал больше газа, чем было в наличии", - отметил Владимир Гноевой.

Представитель "ЙЕ Энергия" отмечает, что поставщики газа, которые являются заказчиками услуги транспортировки газа, терпят убытки в условиях такой непрозрачности, обращаются к регулятору рынка, но в ответ получают дополнительные проверки НРКЭКУ.

"Заказчики несут убытки. Идут суды, в качестве третьей стороны привлекают регулятора. Заканчивается все проверками со стороны НКРЭКУ. Заказчиков услуг транспортировки обвиняют в нарушении лицензионных условий и штрафуют. Подобных случаев было множество. Оператор ответственности не несет", - отметил эксперт рынка.

Напомним, что за период 2020-2021 годов ОГТСУ пытается через суд взыскать с участников рынка за урегулирование ежесуточных негативных небалансов около 9 миллиардов гривен.

Автор: Иван Бойко