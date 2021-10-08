Женщина утверждает регулярно оплачивала все платежки, поэтому не могла иметь задолженностей.

Жительнице Одессы Галине Стрешной поступил бешеный счет за электроэнергию - с долгом на более 16 тысяч гривень, хотя женщина утверждает, что регулярно оплачивала все платежки, поэтому не могла иметь задолженностей.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

"Она ежемесячно исправно платила по е-квитанциям, но сами показания не передавала с марта", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДолги украинцев за коммуналку выросли до 81 миллиарда гривенПо подсчетам Галины, за полгода ее семья потребила 1467 киловатт, то есть должна была заплатить 2464 гривны.

При этом она перечислила коммунальному предприятию "ДТЭК одесские электросети" 3490 гривен - на 1026 гривен больше.

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Одесситка объясняет случившееся сбоем в системе. Именно поэтому она обратилась с жалобой в главный офис КП, а также оставила заявку и в телефонном режиме.

Правда, пока женщина не получила никакого ответа.

Как уже сообщал УНИАН, с 1 октября в Украине начали действовать новые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей: для украинцев, которые потребляют до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-час. В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за кВт-ч

Автор: Станислав Кожемякин