Достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции позволит Украине значительно уменьшить дефицит электроэнергии и обеспечить стабильность энергосистемы в сложный военный период. Об этом пишет РБК.

Как отмечают аналитики, проект достройки двух блоков ХАЭС является одним из самых эффективных способов решения энергетического кризиса. Благодаря готовности строительных конструкций на уровне 75% для третьего блока и 28% для четвертого, Украина сможет завершить работы за 2,5-4 года. Дополнительное преимущество - закупка готовых реакторов в Болгарии, что позволит существенно сократить время и расходы на достройку.

Эксперты также отмечают важность этого проекта в контексте обеспечения национальной энергетической безопасности.

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"Дефицит базовой генерации, вызванный повреждениями крупных ТЭС и ТЭЦ, может значительно осложнить экономическое восстановление Украины после войны. Новые атомные энергоблоки дадут мощный толчок к развитию промышленности и восстановлению инфраструктуры", - подчеркнул экономический эксперт Иван Ус.

Кроме того, достройка ХАЭС-3 и ХАЭС-4 откроет Украине путь к экспорту электроэнергии в Европу. Это позволит стране укрепить свои позиции на международном рынке и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Напомним, в ближайшее время Парламент должен рассмотреть законопроект о достройке 3 и 4 блоков ХАЭС. Еще летом документ согласовал профильный комитет Верховной Рады.