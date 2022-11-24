Сейчас в Украине запущено 4 тыс. 362 "Пункта незламности" в большинстве регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах, но труднее всего пока в столице и 15 областях.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Весь сегодняшний день продолжаются восстановительные работы – постепенно возвращаем электричество, тепло, водоснабжение и связь. По состоянию на вечер в 15 областях еще есть проблемы с водой. Сложнее всего – в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях. Но вместе с подачей электричества на критическую инфраструктуру даем и водоснабжение и тепло", - рассказал он.

Видео дня

По словам Зеленского, ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах.

"Но все же понемногу отходим от блэкаута – каждый час возвращаем энергопитание новым и новым потребителям. Тяжелее всего пока в столице и 15 областях: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая. Проблемы есть также и в других регионах", - сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас энергетики, коммунальщики, бизнес – все выполняют свою часть работы, чтобы снова дать свет.

По мнению президента, это общенациональная задача, а Украина и в этом работает максимально объединенно.

Зеленский также поблагодарил Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и всю систему областных администраций за быстрое развертывание сети Пунктов незламности".

По его словам, в целом сейчас запущено 4 тыс. 362 пункта в большинстве регионов.

"И это еще не окончательная цифра – сеть будет расти в соответствии с тем, как пункты будут обеспечиваться генераторами и связью. Пожалуйста, если в вашем городе более 12 часов нет электричества или тепла, воспользуйтесь помощью наших Пунктов незламности. Также помощь окажут во всех отделениях полиции, на объектах ГСЧС.

Пожалуйста, если вы знаете одиноких или пожилых людей, которым нужно помочь, обязательно помогите им в этих условиях", - призвал глава государства.

Атака РФ по энергетике Украины: детали

23 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожена.

Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло - и водоснабжения.

По состоянию на 17:20 24 ноября 70% жилого фонда Киева находится в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение во всех районах столицы восстановлено.

Вас также могут заинтересовать новости: