Станции до 150 кВт, введенные в эксплуатацию в 2019 году, получат "зеленый" тариф в размере 5,03 грн за кВт-ч.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила "зеленые" тарифы на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии с 1 января 2022 года.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 декабря.

Для потребителей, в том числе энергетических кооперативов, установленная мощность которых не превышает 150 кВт, "зеленый" тариф на электроэнергию, производимую солнечными установками, составит 5,03 грн за кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году.

Для генерирующих установок, которые были введены после 1 января 2020 года, тариф составит 3,77 грн за кВт-ч (без НДС). На электроэнергию, произведенную из комбинированных ветро-солнечных систем, тариф 3,78 грн за кВт-ч.

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Тариф на электроэнергию из биомассы для потребителей, чья установленная мощность не превышает 150 кВт, составит 3,81 грн за кВт-ч (без НДС) независимо от года ввода установок в эксплуатацию. Такие же тарифы установлены на электроэнергию, произведенную из биогаза.

Для потребителей, в том числе энергетических кооперативов, установленная мощность которых не превышает 150 кВт, "зеленый" тариф на электроэнергию, произведенную ветровыми установками, составит 3,58 грн за кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Для генерирующих установок, которые были введены после 1 января 2020 года, "зеленый" тариф составит 3,21 грн за кВт-ч (без НДС).

Тариф на электроэнергию, производимую гидроэнергетическими установками, для потребителей, чья установленная мощность не превышает 150 кВт, составит 5,37 грн за кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,84 грн за кВт-ч (без НДС) – для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

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Для геотермальных установок мощностью не более 150 кВт установлены тарифы: 4,62 грн за кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,16 грн за кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Для установок мощностью более 150 кВт, принадлежащих компаниям и предприятиям, НКРЭКУ устанавливает тарифы отдельно для каждой компании. В следующем году "зеленые" тарифы для таких генерирующих систем составят от 1,79 грн за кВт-ч до 7,55 грн за кВт-ч (без НДС).

Справка УНИАН. Главным механизмом для стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы - специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

В Министерстве энергетики разработали законопроект, который предлагает альтернативу "зеленому" тарифу, предусматривающему фиксированные выплаты производителям электроэнергии из альтернативных источников энергии.