Юрий Корольчук спрогнозировал, какие коммунальные тарифы могут "подскочить" / коллаж УНИАН

В следующем году тарифы на тепло и водоснабжение в Украине могут резко возрасти. Кроме того, возможны изменения по начислению стоимости электроснабжения.

Стоит ожидать резкого повышения тарифа на отопление - он может увеличиться вдвое, рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук корреспонденту УНИАН.

Увеличится ли тарифы на электроснабжение в следующем году, если да - какого роста ожидать простым украинцам?

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До того, как в Украине в июне повысили тарифы на свет с 2,64 грн до 4,32 грн, была информация, что стоимость электроснабжения будет расти постепенно - сначала войдет в коридор 3-3,5 грн, а потом в 2024 году составит 3,5-4 грн. Резкий рост тарифа на свет был неожиданным, и существует определенный запас того повышения, которое уже произошло. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что в 2025 году увеличится тариф на электроэнергию.

Пока НКРЭКУ не рассматривает планы по повышению тарифов на свет. Есть вероятность менее 50%, что стоимость электроснабжения возрастет. Но все зависит от того, какая будет политическая и экономическая ситуация в Украине.

В частности, на тарифообразование в Украине влияют переговоры с МВФ о предоставлении нашему государству финансирования. Фонд фактически ставит условия, чтобы в нашей стране поставщики, в том числе электроэнергии, несли меньше затрат, было меньше дотаций и уменьшались расходы на субсидирование.

Если же рост стоимости электричества введут, то, скорее всего, это произойдет из-за введения более глубокой дифференциации тарифов. Например, могут ввести разную стоимость в зависимости от объема потребления электричества. То есть, может быть, например вот такая схема:

  • При потреблении до 100-150 киловатт электроэнергии будет одна цена.
  • Если потреблено от 100-150 до 500-600 киловатт - другая.

Планы по такому нововведению существуют.

В зависимости от уровня потребления может быть введена разная цена. Самая высокая стоимость может быть на уровне до 5 грн. Наибольшую цену за электричество должны платить именно те потребители, которые в месяц используют ее наименьший объем (то есть 100-150 кв). Люди, которые потребляют больше электроэнергии должны платить меньшую стоимость, примерно в коридоре 3-3,5 грн.

На сколько в следующем году могут вырасти тарифы на водоснабжение для населения?

Существует решение правительства о том, что только через шесть месяцев после завершения объявления военного положения могут поднимать тарифы на водоснабжение и тепло. Поэтому вопрос роста тарифов на водоснабжение упирается в политическое решение. Если военное положение не продлят, то в конце лета-начале осени коммунальные организации будут иметь право повышать тарифы.

Средняя стоимость холодного водоснабжения в Украине составляет 25-50 гривень, а возрастет в два раза - было 25, а станет 50-100 грн. Может быть принято решение в определенный день резко увеличить тариф. Так может случиться, поскольку за три года пройдены все этапы, во время которых можно было бы отсрочить рост стоимости водоснабжения.

Как в следующем году изменятся тарифы на отопление для украинцев?

Средняя стоимость теплоснабжения в Украине составляет 1,5-2 тысячи гривень за гигакалорию, и этот тариф может возрасти вдвое. Примерно стоит ожидать, что в 2025 году тариф для населения составит 3,5-4,5 тыс. грн за Гкал. Решение о резком повышении тарифа могут принять одномоментно.

Какого роста тарифов на газ ожидать потребителям, и когда это может произойти?

Стоимость газа в Украине сейчас составляет примерно 8 тысяч гривень за тысячу кубометр, но есть намерения двигаться к стоимости примерно 10 тысяч гривень. По сути, в повышении цен на газ нет необходимости, поскольку благодаря добыче газа, тем платежам, которые получает "Нафтогаз", ренты, все его потребности закрываются.

Тариф на распределение газа в среднем составляет 2 гривни за кубометр, а повышать стоимость будут до уровня 3 гривень. Но этого мало. В среднем реальная стоимость распределения газа по Украине составляет 3,5-4 грн. В Киеве этот тариф наименьший, поскольку есть большое количество потребителей, протяженность газовых труб больше, и соответственно стоимость намного ниже и составляет 38 копеек за куб. Но и в столице стоимость распределения может возрасти и составит примерно 1 гривню.

Отказ от транзита российского газа в Украине не должен повлиять на стоимость газа для населения, потому что наша страна не покупает газ, а сама его добывает. Если транзита из РФ не будет, то это должно повлиять на стоимость распределения газа. Поскольку без транзита снизится объем прокачки газа через газотранспортную систему и соответственно для того, чтобы этот газ доставить к потребителю, нужно больше сжечь технического газа, использовать больше компрессорных станций, возможно, их придется дополнительно строить. В таком случае распределение газа будет стоить примерно 8 гривень за кубометр. Это реальная цена.

справка
Юрий Корольчук
Юрий Корольчук
эксперт Института энергетических стратегий

Юрий Корольчук родом из Львова. Учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Корольчук работал во Львовской областной государственной администрации, был руководителем пресс-центра госкомпании «Газ Украины».

Кроме того, возглавлял пресс-центр ОАО «Укртранснафта» и был руководителем пресс-центра группы «Нафтогаз». Сейчас Корольчук - эксперт Института энергетических стратегий.