В нашей стране стоимость газа может ощутимо измениться, считает эксперт.

В следующем году тарифы на тепло и водоснабжение в Украине могут резко возрасти. Кроме того, возможны изменения по начислению стоимости электроснабжения.

Стоит ожидать резкого повышения тарифа на отопление - он может увеличиться вдвое, рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук корреспонденту УНИАН.

Увеличится ли тарифы на электроснабжение в следующем году, если да - какого роста ожидать простым украинцам?

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До того, как в Украине в июне повысили тарифы на свет с 2,64 грн до 4,32 грн, была информация, что стоимость электроснабжения будет расти постепенно - сначала войдет в коридор 3-3,5 грн, а потом в 2024 году составит 3,5-4 грн. Резкий рост тарифа на свет был неожиданным, и существует определенный запас того повышения, которое уже произошло. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что в 2025 году увеличится тариф на электроэнергию.

Пока НКРЭКУ не рассматривает планы по повышению тарифов на свет. Есть вероятность менее 50%, что стоимость электроснабжения возрастет. Но все зависит от того, какая будет политическая и экономическая ситуация в Украине.

В частности, на тарифообразование в Украине влияют переговоры с МВФ о предоставлении нашему государству финансирования. Фонд фактически ставит условия, чтобы в нашей стране поставщики, в том числе электроэнергии, несли меньше затрат, было меньше дотаций и уменьшались расходы на субсидирование.

Если же рост стоимости электричества введут, то, скорее всего, это произойдет из-за введения более глубокой дифференциации тарифов. Например, могут ввести разную стоимость в зависимости от объема потребления электричества. То есть, может быть, например вот такая схема:

При потреблении до 100-150 киловатт электроэнергии будет одна цена.

Если потреблено от 100-150 до 500-600 киловатт - другая.

Планы по такому нововведению существуют.

В зависимости от уровня потребления может быть введена разная цена. Самая высокая стоимость может быть на уровне до 5 грн. Наибольшую цену за электричество должны платить именно те потребители, которые в месяц используют ее наименьший объем (то есть 100-150 кв). Люди, которые потребляют больше электроэнергии должны платить меньшую стоимость, примерно в коридоре 3-3,5 грн.

На сколько в следующем году могут вырасти тарифы на водоснабжение для населения?

Существует решение правительства о том, что только через шесть месяцев после завершения объявления военного положения могут поднимать тарифы на водоснабжение и тепло. Поэтому вопрос роста тарифов на водоснабжение упирается в политическое решение. Если военное положение не продлят, то в конце лета-начале осени коммунальные организации будут иметь право повышать тарифы.

Средняя стоимость холодного водоснабжения в Украине составляет 25-50 гривень, а возрастет в два раза - было 25, а станет 50-100 грн. Может быть принято решение в определенный день резко увеличить тариф. Так может случиться, поскольку за три года пройдены все этапы, во время которых можно было бы отсрочить рост стоимости водоснабжения.

Как в следующем году изменятся тарифы на отопление для украинцев?

Средняя стоимость теплоснабжения в Украине составляет 1,5-2 тысячи гривень за гигакалорию, и этот тариф может возрасти вдвое. Примерно стоит ожидать, что в 2025 году тариф для населения составит 3,5-4,5 тыс. грн за Гкал. Решение о резком повышении тарифа могут принять одномоментно.

Какого роста тарифов на газ ожидать потребителям, и когда это может произойти?

Стоимость газа в Украине сейчас составляет примерно 8 тысяч гривень за тысячу кубометр, но есть намерения двигаться к стоимости примерно 10 тысяч гривень. По сути, в повышении цен на газ нет необходимости, поскольку благодаря добыче газа, тем платежам, которые получает "Нафтогаз", ренты, все его потребности закрываются.

Тариф на распределение газа в среднем составляет 2 гривни за кубометр, а повышать стоимость будут до уровня 3 гривень. Но этого мало. В среднем реальная стоимость распределения газа по Украине составляет 3,5-4 грн. В Киеве этот тариф наименьший, поскольку есть большое количество потребителей, протяженность газовых труб больше, и соответственно стоимость намного ниже и составляет 38 копеек за куб. Но и в столице стоимость распределения может возрасти и составит примерно 1 гривню.

Отказ от транзита российского газа в Украине не должен повлиять на стоимость газа для населения, потому что наша страна не покупает газ, а сама его добывает. Если транзита из РФ не будет, то это должно повлиять на стоимость распределения газа. Поскольку без транзита снизится объем прокачки газа через газотранспортную систему и соответственно для того, чтобы этот газ доставить к потребителю, нужно больше сжечь технического газа, использовать больше компрессорных станций, возможно, их придется дополнительно строить. В таком случае распределение газа будет стоить примерно 8 гривень за кубометр. Это реальная цена.