'Не менее 1 млрд кубометров': в Минэнерго озвучили объем дефицита газа

До конца года Украине дополнительно понадобится не менее 1 млрд кубометров газа. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В частности он рассказал, что сейчас нужно думать над накоплением газа на следующий отопительный сезон.

"Безусловно, импорт газа нам нужен. А что касается объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая, в том числе, и последствия российских атак на газовую инфраструктуру. Посмотрим, но, думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года. Возможно, даже больше", - отметил Галущенко.

Видео дня

Также министр добавил, что российские обстрелы существенно влияют на добычу газа.

Напомним, в прошлом месяце россия атаковала газовую инфраструктуру Украины.