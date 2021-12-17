По словам Богдана, власти планируют в феврале запустить в работу все 15 атомных блоков - этого еще не было в истории Украины.

В Украине наступает энергетический кризис, заявляет руководитель Офиса президента Украины (2019-2020) Андрей Богдан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу.

Богдан отметил, что на сегодня потребление электроэнергии, которую использует государство для своих нужд, меньше объемов ее производства в Украине. Также он заявил, что на сегодня работает 14 из 15 атомных блоков.

"За историю Украины никогда такого количества атомных электрических блоков не работало. Максимум работало 13, а один был на ремонте, еще один – в резерве", - пояснил он.

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Экс-чиновник говорит, что власти в феврале планируют запустить все 15 блоков.

"Это за тем, что изучала инженерная мысль, когда строила эти атомные энергетические блоки. Никогда не работало 15 блоков. И к каким последствиям это приведет мы не знаем", - подчеркнул Богдан.

Он также отметил, что на сегодня в Украине большая нехватка угля для ТЭС.

"Мы работаем с колес, фактически, все, что мы добываем, сразу идет на производство", - сказал он. И добавил, что если температура воздуха понизится до -15 градусов, то в день нужно будет не 60 тысяч тонн угля, как сегодня, а в два раза больше.

"Если будут морозы, то у нас нечем просто жечь", - резюмировал Богдан.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что ждет энергетическую систему Украины этой зимой в случае длительных слишком низких температур.

Автор: Надя Пришляк