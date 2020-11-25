Предложенная цена голубого топлива для населения составит 6,33 грн за куб. м.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», обслуживающая около 2,5% населения, оставила цену на газ в декабре на уровне ноября - 6,33 грн за куб. м.

Согласно сообщению компании в Facebook, цена в декабре в рамках пакета «Месячный» составит 6,33 грн/куб. м, а в рамках пакета «Годовой» – 6,45 грн/куб. м.

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Цены указаны с НДС, без учета стоимости распределения.

"Декабрьские цены на газ для клиентов ГК «Нафтогаз Украины» остаются неизменными, поскольку на рынке для этого сформировались благоприятные условия", - сказано в сообщении.

Хронология событий

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины".

По данным госкомпании, «Нафтогаз» занимает около 2,5% объемов поставок газа населению и обслуживает около 300 тысяч потребителей.

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Автор: Анна Бредихина