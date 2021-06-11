Как не прогореть с компенсацией за "Северный поток"

Ситуация вокруг "Северного потока-2" накаляется с каждым днем. И, чем ближе турне президента США Джо Байдена по Европе, тем ближе развязка. Каким станет завершение эпопеи с российской "стройкой века", задуманной как энергетическая "дубинка" для Европы и "похоронный марш" для украинского статуса транзитера?

Путинский проект «Северный поток-2» уже близок к завершению. Несмотря на то, что и американцы, и европейцы ранее долго вроде бы препятствовали его достройке, вводили санкции и делали громкие заявления, сейчас вера в то, что российская труба не заработает, тает с каждым днем. Прежде всего, из-за нелогичности происходящего вокруг нее.

Так, США сначала заявляют, что отказываются от дальнейших санкций против газопровода, так как это не имеет смысла – труба почти готова к работе. Особо красочным было заявление Госсекретаря Энтони Блинкена, мол, принятое решение «отвечает национальным интересам США». Как говорится, только бизнес, ничего личного.

Вашингтон не скрывает – ему сейчас важнее наладить сотрудничество с ЕС, которое развалил предшественник Джо Байдена - Дональд Трамп. В этом дружественном процессе важное место занимает Германия, крупный бизнес которой как раз и настаивает на экономической целесообразности российского проекта. Ведь в него уже вложены миллиарды. Кто же даст их «закопать» на дне Балтийского моря?.. Да и будущее для Берлина, в случае запуска нового газопровода, выглядит заманчиво – приобретение статуса главного газового хаба в Европе. Но…

Накануне первого официального визита в Европу президента США Джо Байдена тот же Блинкен заявляет совершенно противоположное - решение об отказе от введения санкций против «Северного потока-2» может быть пересмотрено в любой момент. Блинкен отмечает, что сейчас Соединенные Штаты ведут активные переговоры с Германией о снижении вреда от запуска газопровода, в том числе и для Украины.

«Мы сказали нашим партнерам в Германии, что теперь они должны работать с нами и другими, чтобы смягчить любые потенциальные последствия запуска этого газопровода. А это значит - компенсировать Украине убытки от потенциальной потери платы за транзит газа. И убедиться, что Россия не может использовать энергоносители как инструмент давления на Украину или иную страну в регионе», - сказал Блинкен.

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Видимо, под «другими» и подразумевается Украина.

Но прояснится ситуация с тем, что, кому и кто сказал, вероятно, по результатам саммитов НАТО, G7, глав Евросоюза вместе с президентом США. Запланирована и его личная встреча с основным фигурантом «газовой» истории - канцлером Германии Ангелой Меркель. Затем состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Остается только надеяться, что украинская тема будет занимать в этих переговорах значимое место.

На сегодня наша страна еще не осталась за бортом. Делегация «Нафтогаза» во главе с руководителем компании Юрием Витренко отправилась в Вашингтон, перед этим усилив переговорную команду. Пока новостей от нее нет.

Съездил в Германию и глава МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, переговоры по «Северному потоку-2» были «трудными». Он заверил своего немецкого коллегу Хайко Мааса, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в истинном желании Германии поддержать нашу страну.

«Мы понимаем, что Германия готова дать гарантии, и мы верим в эти гарантии. Но стороной этих гарантий будет Россия, и вот тут у нас есть сомнения, поэтому нам нужно очень много предметно и детально вести переговоры», - отметил Кулеба.

Но на «много» времени почти нет. «Газовый» договор с «Газпромом» заканчивается с началом 2024 года.

Маас, в свою очередь, заверил, что немецкая сторона предупреждала Кремль - завершение строительства «Северного потока-2» привязано к продолжению транзита российского газа через территорию Украины. Германия «и в дальнейшем на всех уровнях четко будет говорить об этом российской стороне». Другими словами – «разговоры» и только.

Тем временем Украина озвучила свои планы «исправления» ситуации. Первый из них - создание международного консорциума на основе нашей ГТС, что, по мнению Минэнерго, обеспечит необходимое давление на Россию для сохранения транзита газа через Украину.

Совершенно провальная идея, судя по ее исторической практике. Все тридцать лет независимости Украины вопрос создания международного консорциума в отношении ГТС поднимался. Но до сегодня ничего подобного не создано. И если когда-то процесс «затормозился» в условно хорошие времена для нашей газовой трубы, то сейчас – в самые плохие времена – решить вопрос будет невозможно.

Что касается «газовой» компенсации, то это более реальный вариант. Во-первых, нужно на уровне ЕС поднять вопрос несоблюдения Европейским Союзом Соглашения об ассоциации с Украиной, которое предусматривает приоритетное использование украинской энергетической инфраструктуры сторонами.

Кроме того, необходимо документальное подтверждение громких лозунгов западных партнеров о поддержке Украины – документ, подписи и печать. И никакого в этом участия России – она уже давно плевала на все международные соглашения. Хотя сейчас уверяет, что не будет прекращать транзит своего газа через нашу территорию, согласно действующему контракту. А дальше что?

Кстати, о контракте. Он был подписан в конце декабря 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом». Срок действия - до 2024 года с возможностью пролонгации до 2034-го. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить за пять лет 225 млрд кубометров газа. При этом 65 млрд куб. м – это план 2020 года, по 40 млрд куб. м - в 2021-2024 годах.

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Вопрос – когда украинская сторона подписывала контракт, то не понимала, что это откровенная демонстрация Россией своих планов - уже с 2024 года отказаться полностью от транзита газа по Украине? Если на треть транзит сокращается, а Европа только наращивает потребление, то разве не ясно, что на украинскую трубу Кремль ставки не делает? В Москве открыто заявили: «Северный поток-2» к тому времени заработает на полную мощь. Видимо, думать головой помешали дифирамбы «Нафтогазу» за его великую победу в Стокгольмском арбитраже. Три миллиарда российской компенсации стали решающими в данном вопросе. А пока делили бонусы за выигрыш, Россия решала вопрос с «Северным потоком-2».

Чем вся эта история закончится и лишится ли Украина статуса транзитера? Будет ли подготовлен документ о компенсанции потерь и каким он будет? Уже совсем скоро узнаем не ответы, но хотя бы намеки, в каком направлении намерены двигаться в ЕС и США.

Нана Черная

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