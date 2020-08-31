Такой результат оказался возможным благодаря открытию для компании справедливого и рыночного доступа в сегмент двусторонних договоров.

Благодаря новой редакции алгоритма ПСО, сегодня ГП "НАЭК "Энергоатом" удалось впервые за долгое время реализовать на всех коммерческих сегментах рынка 100% производимой в отдельные часы суток продукции.

В частности, на 20-й, 21-й и 22-й час 1 сентября было продано более 7300 МВт-ч электроэнергии в режиме базового графика нагрузки и завершены торги при отсутствии небалансов.

Такой результат показался возможным благодаря реализации предложенных НАЭК "Энергоатом" изменений к алгоритму ПСО и открытию для компании справедливого и рыночного доступа в сегмент двусторонних договоров.

Данный прецедент будет способствовать оздоровлению энергетического рынка в целом и позволит восстановить баланс спроса и предложения на рынке "на сутки вперед", что обеспечит получение гарантированной прибыли как энергогенерирующими компаниями, так и ГП "Гарантированный покупатель".

Кроме этого, такая динамика позволит стабилизировать ценообразование и спрос на рынке, снизит его волатильность. Довольно примечательно, что в отдельные часы на рынке "на сутки вперед" спрос на электроэнергию превысил предложение, что в свою очередь будет способствовать оживлению и на балансирующем рынке.

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Автор: УНИАН