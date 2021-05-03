Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" не принял предложение Кабинета министров остаться работать до избрания нового состава наблюдательного совета.
Об этом свидетельствует письмо независимых членов наблюдательного совета НАК к премьер-министру Денису Шмигалю, который есть в распоряжении LB.ua.
В документе отмечается, что в действующему составу совета будет трудно работать с новым председателем правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. Кроме этого, члены совета считают, что назначение Витренко было совершено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".
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"Наконец этому наблюдательному совету будет трудно работать с Юрием Витренко на должности председателя правления. На посту первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, он предлагал КМУ оценить нашу работу и работу правления неудовлетворительной. Его назначение председателем правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов. Как мы понимаем, Закон Украины “О предотвращении коррупции” прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения соответствующих полномочий. Такие важные вопросы не прошли бы мимо надлежащей системы корпоративного управления еще до назначения кандидата", - говорится в письме.
По поводу "неудач" в работе компании в 2020 году отмечается, что нормализованный доход за 2020 год, за исключением резервов сомнительных долгов и компенсации за выполнение специальных обязательств на рынке природного газа, составляет 3,2 миллиарда гривень, а это выше, чем в предыдущем году – 2,6 миллиарда гривень, несмотря на низкие цены на энергоресурсы и падение спроса. Возникновение финансового убытка за 2020 год является результатом применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которое обосновывает начисление резервов сомнительных долгов.
По итогам 2020 года "Нафтогаз" уплатил в государственный бюджет 141 миллиард гривень в форме налогов и дивидендов правительства
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"Мы не сомневаемся относительно полномочий акционера прекратить наши полномочия, даже досрочно. Это исключительная компетенция КМУ как нашего акционера. Однако смена председателя правления, что, очевидно, относится к компетенции наблюдательного совета, является нарушением стандартов корпоративного управления, особенно учитывая, что по согласованию с КМУ и Президентом срок полномочий председателя правления был недавно продлен на четыре года... Если правительство имело определенные существенные предостережения относительно работы предыдущего председателя правления, это также было бы необходимо обсудить с наблюдательным советом", - указано в письме.
Кроме этого, в документе говорится о том, что, рассматривая вопрос продления полномочий Андрея Коболева, наблюдательный совет ни разу не считал Юрия Витренко возможным кандидатом на эту должность. В письме также отмечается сомнительная репутация Роберта Бенша в мировой энергетической отрасли, которого Кабмин назначил в наблюдательный совет как представителя государства.
Также члены совета не исключают возможность увольнения правления НАК.
"Многие из членов нынешнего состава правления и высшего руководящего звена работали с Юрием Витренко, когда он был работником Нафтогаза, и следует ожидать, что многие из них решат прекратить работу в "Нафтогазе" под его руководством, в частности вследствие такого непрозрачного и сомнительного процесса назначения", - говорится в документе.
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Напомним, 30 апреля все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" объявили о своей отставке.
Что этому предшествовало
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.
- 29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в "Нафтогазе".
- 29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.
- Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.
- 30 апреля 2021 года в Кабмине назвали причину увольнения Коболева из "Нафтогаза".
- Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" выразил несогласие с решением правительства об увольнения Андрея Коболева с поста главы правления и считает, что это приведет к негативным последствиям для компании и для Украины в целом.
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