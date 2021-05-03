Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о конфликте интересов.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" не принял предложение Кабинета министров остаться работать до избрания нового состава наблюдательного совета.

Об этом свидетельствует письмо независимых членов наблюдательного совета НАК к премьер-министру Денису Шмигалю, который есть в распоряжении LB.ua.

В документе отмечается, что в действующему составу совета будет трудно работать с новым председателем правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. Кроме этого, члены совета считают, что назначение Витренко было совершено с нарушением закона "О предотвращении коррупции".

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"Наконец этому наблюдательному совету будет трудно работать с Юрием Витренко на должности председателя правления. На посту первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, он предлагал КМУ оценить нашу работу и работу правления неудовлетворительной. Его назначение председателем правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов. Как мы понимаем, Закон Украины “О предотвращении коррупции” прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения соответствующих полномочий. Такие важные вопросы не прошли бы мимо надлежащей системы корпоративного управления еще до назначения кандидата", - говорится в письме.

По поводу "неудач" в работе компании в 2020 году отмечается, что нормализованный доход за 2020 год, за исключением резервов сомнительных долгов и компенсации за выполнение специальных обязательств на рынке природного газа, составляет 3,2 миллиарда гривень, а это выше, чем в предыдущем году – 2,6 миллиарда гривень, несмотря на низкие цены на энергоресурсы и падение спроса. Возникновение финансового убытка за 2020 год является результатом применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которое обосновывает начисление резервов сомнительных долгов.

По итогам 2020 года "Нафтогаз" уплатил в государственный бюджет 141 миллиард гривень в форме налогов и дивидендов правительства

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"Мы не сомневаемся относительно полномочий акционера прекратить наши полномочия, даже досрочно. Это исключительная компетенция КМУ как нашего акционера. Однако смена председателя правления, что, очевидно, относится к компетенции наблюдательного совета, является нарушением стандартов корпоративного управления, особенно учитывая, что по согласованию с КМУ и Президентом срок полномочий председателя правления был недавно продлен на четыре года... Если правительство имело определенные существенные предостережения относительно работы предыдущего председателя правления, это также было бы необходимо обсудить с наблюдательным советом", - указано в письме.

Кроме этого, в документе говорится о том, что, рассматривая вопрос продления полномочий Андрея Коболева, наблюдательный совет ни разу не считал Юрия Витренко возможным кандидатом на эту должность. В письме также отмечается сомнительная репутация Роберта Бенша в мировой энергетической отрасли, которого Кабмин назначил в наблюдательный совет как представителя государства.

Также члены совета не исключают возможность увольнения правления НАК.

"Многие из членов нынешнего состава правления и высшего руководящего звена работали с Юрием Витренко, когда он был работником Нафтогаза, и следует ожидать, что многие из них решат прекратить работу в "Нафтогазе" под его руководством, в частности вследствие такого непрозрачного и сомнительного процесса назначения", - говорится в документе.

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Напомним, 30 апреля все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" объявили о своей отставке.

Что этому предшествовало

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

Основанием для принятия такого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года "Нафтогаз" получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.

По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

В "Нафтогазе" заявили, что это решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

29 апреля 2021 года в Госдепартаменте США прокомментировали кадровые перестановки в "Нафтогазе".

29 апреля 2021 года Коболев заявил, что не планирует устраивать цирк и подставлять госкомпанию.

Однако, в тот же день, 29 апреля 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" заявила о том, что Коболев будет обжаловать свое увольнение.

30 апреля 2021 года в Кабмине назвали причину увольнения Коболева из "Нафтогаза".

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" выразил несогласие с решением правительства об увольнения Андрея Коболева с поста главы правления и считает, что это приведет к негативным последствиям для компании и для Украины в целом.

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Автор: Иван Бойко