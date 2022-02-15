По словам Юрия Витренко, Украина знает, как защищаться и как отстаивать интересы страны в противостоянии с Путиным.

Украине нужно сделать много работы, чтобы объединить международных партнеров для противостояния Путину.

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в эфире программы HARDtalk на BBC.

"Из нашего личного опыта, единственный рецепт успеха — иметь возможность противостоять Путину, не умиротворять его, не искать компромисс или перезагрузки отношений с Россией. Речь идет лишь о том, чтобы быть сильными, чтобы они чувствовали и понимали силу. Это единственный язык, который они понимают. Мы должны защищать наш европейский выбор, поэтому компромиссы здесь неуместны. А еще мы должны продолжить работать, чтобы стать успешной, процветающей и сильной страной", - рассказал Юрий Витренко.

По его словам, Украина знает, как защищаться и как отстаивать интересы страны в противостоянии с Путиным. "До 2014 года Украина ежегодно в среднем платила на 5 миллиардов долларов больше за российский газ, чем получала от его транзита. То есть деньги шли из Украины в Россию. Мы изменили это. Мы заставили Россию платить больше за транзит. Через Стокгольмский арбитраж мы заставили доплаты нам 5 миллиардов долларов. При этом мы успешно защитились от исковых требований Газпрома, общая сумма которых была около 100 миллиардов долларов", - считает Юрий Витренко.

Он подчеркнул: наша задача - сделать так, чтобы Россия не могла обойти Украину. "Несмотря на то, что Северный поток-2 построен, он не начал работать. И мы успешно боремся против запуска этого газопровода, потому что он не соответствует европейским правилам. Но аспект безопасности в этом конкретном вопросе гораздо важнее, чем экономический. Хорошо, что это начали понимать и наши международные партнеры", - говорит Юрий Витренко.

Глава "Нафтогаза" в своем интервью ВВС рассказал, что в 2014 россияне напали на Украину, они незаконно аннексировали Крым и оккупировали часть Донбасса. С тех пор украинцы живут в условиях войны, однако Украина знает, что делать, чтобы не быть захваченными.

"Мы успешны в обороне своей страны. Россия – одна из сильнейших стран с военной точки зрения, но мы успешно противостоим ей на всех фронтах. Например, в 2014 они прервали поставки газа в Украину, но мы смогли найти альтернативу и не опуститься на колени, как на то надеялся Путин. Я 7 лет живу с ощущением того, что полномасштабная война и дальнейшее вторжение являются возможными. Год назад тоже было подобное скопление войск на границе и риск дальнейшего вторжения. Но мы знаем, что делать, чтобы не быть захваченными. Мы должны быть сильными, чтобы не выглядеть как те, кого можно легко захватить. Путин ищет определенный повод, он хочет, чтобы Украина сначала стала слабее. И с этими всеми экономическими трудностями, которые он вызывает в Украине, он хочет сделать ее более уязвимой. Иначе он не рискнет нападать, не имея повода и понимая, что это не пройдет легко, как прогулка в парке", - уверен председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.