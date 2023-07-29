По словам Галущенко, уровень защиты ПВО от ракетных атак намного выше, чем в прошлом году.

Украинцам не стоит бояться страшных прогнозов от экспертов о якобы тяжелой зиме из-за проблем с энергетикой. Работа энергетической системы зимой во многом будет зависеть от противовоздушной обороны, которая сейчас сильнее, чем была прошлой зимой. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Работа системы под ежедневными атаками зависит, во-первых, от последствий обстрелов – они тоже могут быть разными, потому что это во многих случаях зависит от работы системы ПВО, и мы сейчас видим, что уровень защиты ПВО намного выше и лучше, чем был в предыдущую зиму, это тоже надо учитывать", - сказал министр.

По его словам, даже если из-за обстрелов будут новые повреждения энергосистемы, это будет иметь временный характер. Также Галущенко прокомментировал прогнозы экспертов, которые советовали готовиться к еще более страшной зиме в плане отключений света.

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"Я не знаю, о каких экспертах идет речь, но я уверен, что это те самые люди, которые рассказывали, что у нас летом будут отключения", - сказал Галущенко.

Относительно необходимости покупки генераторов и павербанков министр отметил, что рекомендует иметь их, однако надеется, что они не понадобятся.

"Я всегда говорю всем: держите, пусть они будут. Когда министр энергетики говорит: "Купите все генераторы", это звучит немного страшно. Но покупайте, держите, пусть они будут: мы делаем все, чтобы они вам никогда не понадобились, но пусть они будут", - добавил Галущенко.

Как сообщал УНИАН, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прогнозировал, что грядущая зима может быть сложнее, чем прошлогодняя, поскольку сейчас прочность украинской энергосистемы ниже, и украинцам стоит готовиться к возможности возникновения блэкаутов.

По словам энергетиков, зимой, когда потребление электричества в Украине возрастет, могут снова начаться массовые отключения света даже при отсутствии новых обстрелов, ведь в течение года оккупанты нанесли колоссальный ущерб энергосистеме страны, и восстановить все необходимые мощности до начала отопительного сезона невозможно.

При этом в Национальном банке ожидают, что ситуация в энергетической системе в следующем отопительном сезоне будет лучше прошлогодней: это будет происходить как за счет устойчивости нашей энергетической системы, так и за счет международной поддержки и устойчивости ВСУ.

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