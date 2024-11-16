Министерство энергетики Украины прилагает значительные усилия для получения международной поддержки в энергетической сфере. Об этом заявила народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

По ее словам, Минэнерго активно сотрудничает с международными партнерами для обеспечения стабильности энергетической системы Украины.

"Министерство энергетики работает, чтобы мы получали эту поддержку", - отметила депутат.

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Гриб подчеркнула важность международного сотрудничества, особенно со странами-соседями, для укрепления энергетической безопасности Украины.

"Нам необходима эта помощь. Потому что сейчас в странах бывшего соцлагеря есть такие теплоэлектростанции, которые они не используют. Но они будут очень нам помогать, если предоставлять как раз оборудование с таких станций", - пояснила она.

Депутат также подчеркнула необходимость привлечения иностранных инвестиций.

"Нам необходимо сегодня сделать все для того, чтобы польский бизнес заходил в Украину. Потому что ничего больше не объединяет, как общий интерес", - подчеркнула Гриб.

Она также подчеркнула важность международной поддержки в сфере противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, с октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что значительно повлияло на устойчивость энергосистемы. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО для защиты энергообъектов.