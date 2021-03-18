Федерация провела такой опрос накануне изменений, которые ожидают украинцев на рынке газа. В апреле 2021 года завершается действие временного ограничения цены на газ, установленного правительством.

Граждане Украины поддерживают введение рынка газа, а лучшим способом защиты от скачков цен называют введение тарифа "годовой".

Таковы выводы социологического опроса, проведенного компанией "Gradus" по заказу Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Украины (ФРНГ).

Федерация провела такой опрос накануне изменений, которые ожидают украинцев на рынке газа. В апреле 2021 года завершается действие временного ограничения цены на газ, установленного правительством.

Между тем благодаря восстановлению мировой экономической активности цены на энергоносители на мировых хабах, от которых зависит украинское ценообразование, показывают тенденцию к росту.

Именно поэтому ФРНГ решила выяснить отношение граждан к рынку газа, ожидания от государства и возможных механизмов защиты от сезонных скачков цен.

По результатам опроса, большая часть респондентов убеждены, что введение рынка газа позволит существенно увеличить добычу украинского газа (55%), освободить государство от энергозависимости от России вместе с открытием доступа к европейскому газа (62%), а также ускорить процесс евроинтеграции, поскольку это обязательное условие присоединения Украины к ЕС (53%).

Также большинство респондентов считает, что деньги, полученные в результате внедрения рынка газа, должны быть направлены на государственную программу инвестиций в увеличение добычи украинского газа, а не на субсидии.

При этом большинство граждан, опрошенных социологами, лучшим способом защиты от государства назвали единую цену на газ в течение года (31,9%) Именно такое решение заложено в основу тарифа "Годовой": рыночного способа защиты от скачков цен, который предлагает сделать обязательным Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

28,6% граждан ожидают от государства гарантий интеграции Украины в ЕС, с введением всех рыночных стандартов и правил, а 22.9% рассчитывает на денежную компенсацию ежемесячно в случае больших сезонных колебаний.

"Единая цена в течение года "также является наиболее популярным вариантом ответа на вопрос" что должно делать государство для уменьшения размера платежки за газ?». 34.5% согласились с предложением "ввести тариф "годовой", который защитит от сезонных колебаний цены на газ, а для уязвимых граждан оказать адресную финансовую помощь".

Идею введения годовых ценовых предложений поддерживают и отраслевые эксперты.

"Годовые продукты дают возможность потребителям спрогнозировать свои расходы. Они являются своеобразной "страховкой" от сезонных ценовых колебаний. Особенно годовые ценовые предложения интересны потребителям, которые используют газ комплексно, в том числе – для отопления домов", - замечает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Общественной сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Те потребители, которые будут ориентироваться на годовые ценовые предложения и вовремя подписывать "длинные" контракты, свои риски по повышению цены фактически нивелируют", - считает генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Однако, по данным соцопроса, 23,6% готовы и к ограничению рынка - введение предельной цены на газ для всех граждан в течение года, несмотря на то, что это решение остановит реформу рынка газа, и остановит присоединение Украины к европейскому энергорынку.

Еще 13,6% опрошенных готовы к возобновлению импорта газа из России. А 23,9% вообще не знали, что ответить на этот вопрос.

При этом лишь 11% респондентов заявили, что получают субсидию на энергоносители. 23% не смогли оформить субсидии, 56% не получают, поскольку субсидия не должна назначаться. 9% опрошенных граждан заявили, что они "противники субсидий".

"Исследования и учета общественного мнения чрезвычайно важны при внедрении любых реформ, а на такую болезненную тему, как цены на газ – особенно. Заметно, что украинцы все больше знают о принципах работы рынка газа для бытовых потребителей и ожидают продолжения остальных рыночных реформ в отечественной энергетике. Но это - лишь начало. Информацию о ценовых и тарифных новациях надо донести всем гражданам. Думаю, что в этом году Федерация активно присоединится к информационной кампании для населения о нюансах работы рынка газа, смене поставщика и выбора ценовых предложений и тому подобное. Федерация работодателей нефтегазовой отрасли уже активно помогает этому процессу и всегда готова к плодотворному сотрудничеству с правительством, регулятором, общественными организациями и другими стейкхолдерами", - подчеркнул председатель ФРНГ Андрей Супрун.

Справка:

Опрос был проведен в марте 2021 года исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Размер выборки: 1201 респондентов.

Целевая группа исследования: люди в возрасте 18-60 лет, проживающие в городах с населением 50к+.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

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Автор: Иван Бойко