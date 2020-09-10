Член Нацкомиссии Оксана Кривенко подчеркнула, что потребитель на рынке газа должен быть защищен, и регулятор за этим будет следить.

Одной из важных функций регулятора в электроэнергетике (НКРЭКУ) является обеспечение эффективной защиты прав потребителей.

Об этом на вебинаре о запуске розничного рынка газа заявила экс-глава НКРЭКУ, член Комиссии Оксана Кривенко.

"Сейчас мы рассматриваем очень много жалоб и обращений потребителей. Очень много обращений связаны с начислениями за потребленный природный газ, со сверкой показаний счетчика, с проверкой платежек, которые выставляют поставщики - правильно или неправильно выставили счета. Сейчас у нас есть утвержденные процедуры рассмотрения споров, которыми мы также будем пользоваться, чтобы рассматривать любые споры, возникающие на рынке между потребителем и поставщиками", - рассказала Оксана Кривенко.

Она также подчеркнула, что одна из важных функций регулятора - обеспечить возможность потребителю выбирать поставщика, менять его и выбирать более выгодные и качественные услуги.

Говоря о том, что получит потребитель от открытия розничного рынка газа в Украине, Оксана Кривенко отметила, что это, в первую очередь, доступ к большему кругу поставщиков.

"Гораздо больше поставщиков могут сегодня предложить бытовому потребителю свои услуги, и такая конкуренция должна способствовать уменьшению стоимости природного газа. Также поставщик может предлагать новые продукты. Предложить потребителю любой набор пакета услуг. Как это, например, работает у оператора мобильной связи - или это предоплата, или это постоплата, или это месячная оплата, предоплата за забронированные и гарантированные объемы по определенной цене. Или это может быть пакет услуг, который предполагает вариативность цены в зависимости от объемов потребления", - сообщила Оксана Кривенко.

В рамках вебинара также был поднят вопрос о надежности поставщиков газа, которые работают с бытовыми потребителями.

"Мы, как регулятор, будем мониторить, и нам также очень интересно понаблюдать, как будут себя вести участники рынка, поставщики. У нас есть форма мониторинга, которая отражает количество смен поставщиков, и я думаю, что по результатам открытия рынка предстанут очень интересные показатели. Мы их проанализируем и сделаем публичными, отчитаемся, какая часть потребителей уже готова, и как часто менялись поставщики у потребителей", - отметила Оксана Кривенко.

Говоря о критериях выбора потребителями поставщика, член НКРЭКУ сообщила, что для каждого потребителя может быть своя мотивация сотрудничества с тем или иным поставщиком газа.

"Для кого-то удобно прийти в комфортный офис, где ему предложат кофе-чай с шоколадной конфетой и предложат подписать соглашение. Для многих это важно, а некоторым наоборот удобно, чтобы одним кликом в телефоне можно было поменять поставщика, отправить документы онлайн и уже со следующего месяца получить более низкую цену. А кто-то считает так: я не буду тратить средства на поиски, я себе закажу пакет на год вперед и буду знать, что у меня в течение года не изменится цена. Каждый потребитель должен выбирать, а поставщик предлагать такой широкий спектр услуг", - отметила Оксана Кривенко.

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Автор: УНИАН