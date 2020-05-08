Киевляне во время карантина стали исправнее оплачивать коммуналку

Мэр столицы подчеркнул, что за апрель в столице уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги превысил 86%.

За апрель в столице уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги составил более 86%, что на 6% больше, чем в марте.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.

"Я благодарен, что многие киевляне и руководители предприятий прислушались к нашему обращению и погасили долги за коммунальные услуги. За апрель уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги составил более 86%, что на 6% больше, чем в марте. Эти средства городу жизненно необходимы, поскольку это - расчеты столицы за энергоносители, зарплата дворников, работников аварийных бригад, работников ТЭЦ и насосных станций. И многих других специалистов, которые продолжают ежедневно работать. Более 20 тысяч коммунальщиков выполняют свою работу. И мы не допустили сбоев в работе жилищно-коммунальной системы с начала карантина", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что очень важно, что в период карантина многие киевляне прислушивались к призыву оставаться дома и воспользоваться онлайн-сервисами для оплаты услуг.

"За это время уровень оплаты за коммуналку онлайн с помощью муниципальных сервисов вырос на 15%", - отметил мэр столицы.