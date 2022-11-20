Эксперт советует украинцам заблаговременно связаться с управляющей компанией своего дома или главой ОСМД.

В случае блэкаута в Украине свет может исчезнуть на несколько дней. Чтобы минимизировать потери, украинцам советуют заблаговременно подготовиться к этому.

Как рассказал в эфире национального телемарафона директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, на этот период дома все же лучше иметь запасы воды и пищи.

"Поговорите с соседями, чтобы купить хоть один аппаратный генератор, он поможет вам зарядить телефоны или осветительные приборы с акумуляторами", - рассказал Харченко.

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Также эксперт советует украинцам заблаговременно связаться с управляющей компанией своего дома или председателем ОСМД.

"Ваш глава ОСМД 100% знает, можно ли установить генератор на насосы вашего дома, чтобы обеспечить водой в случае отключения электричества. Потому что почти наверняка, что первыми в критической инфраструктуре будут восстановлены насосы водоканалов и средства связи. Но насосы подают воду в дома, а в домах ее тоже надо подать на этажи. Выясните, какая у вас ситуация. Лучше подготовиться и не иметь потом ни одного блэкаута", - пояснил Харченко.

Блэкаут в Украине

Блэкаут в Украине маловероятен, но российские захватчики именно этого хотят достичь ударами уже более месяца, заметили накануне в ДТЭК.

15 ноября Россия осуществила самый массированный ракетный удар по Украине, выпустив более 90 ракет целясь преимущественно в энергообъекты. Ракетами в тот день было поражено около 15 объектов критической инфраструктуры. Отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве. Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, оккупантам удалось вывести из строя около 50% всей энергосистемы Украины.

Украинцев предупредили, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.

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