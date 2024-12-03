"Укрэнерго" поделился информацией об отключении электроэнергии в течение среды, 4 декабря 2024 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опубликовала информацию об отключениях электроэнергии в течение суток, 4 декабря 2024 года. Сообщается, что для бытовых потребителей отключения начнутся с 06:00 и продолжатся до 22:00.

- 06:00 - 07:00 - одна очередь отключений

- 07:00 - 20:00 - две очереди отключений

Видео дня

- 20:00 - 22:00 - одна очередь отключений

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику", - говорится в публикации Telegram.

ДТЭК отдельно публикует графики отключений для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей, а также отдельно для Киева. В целом украинцы в выше указанных областях будут без света от 4 до 9 часов в день. Однако ситуация на протяжении дня может измениться.

Ситуация с электроэнергией в Украине - что известно

Ближе к вечеру, 3 декабря, "Укрэнерго" опубликовало изменения, касаемо отключений света к концу дня. Отключения света вынужденно продлены до конца суток. В частности, изменения коснулись первой, второй и пятой группы. Им добавили по 2-4 часа отключений ближе к ночи.

Ранее УНИАН сообщал, почему в Украине постоянно меняются графики отключений. На этот вопрос ответил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Он подчеркнул, что сейчас невозможно что-либо прогнозировать из-за продолжающейся угрозы российских ракетных атак по критической инфраструктуре.

Кроме того, украинцам объяснили, от чего зависят отключения — кроме погоды и российских обстрелов.

"Метель, пурга, обледенение оборудования, очень сильный ветер, налипание мокрого снега – все это может приводить к выходу из строя оборудования, а затем к аварийным отключениям", – поясняет специалист.

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