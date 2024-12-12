В "Укрэнерго" сообщили о ситуации с энергосистемой в стране и отключении света 13 декабря этого года.

В пятницу, 13 декабря, в течение дня время и объем ограничений электроэнергии будут применяться как для бытовых, так и промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" сообщили, что для бытовых потребителей графики будут действовать с 06:00 до 21:00. "Для бытовых потребителей: 06:00 - 08:00 - одна очередь отключений; 08:00 - 19:00 - две очереди отключений; 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений", - детализировали в компании.

Для промышленности и бизнеса отключения будут действовать с 06:00 до 22:00.

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"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется", - обратились к украинцам в компании.

Ситуация с энергосистемой в Украине

РФ делает все возможное, чтобы разрушить энергосистему Украины до Нового года. Эксперты отметили, что на восстановление поврежденного оборудования уходит до 14 дней.

Напомним, крайний массированный удар, в том числе и по энергообъектам, россияне нанесли 28 ноября.

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