Графики были обновлены из-за увеличения потребления электроэнергии.

Сегодня, 9 декабря, в ряде областей Украины и Киеве были обновлены графики отключения света. Отмечается, что это связано с увеличением потребления электроэнергии.

Измененные графики отключения света опубликовали в ДТЭК и "Черкассыоблэнерго".

Энергетики из ДТЭК поделились, что сегодня утром были изменены графики отключения электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

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Подчеркивается, что новые команды об изменении ограничений для потребителей поступили от "Укрэнерго". Именно поэтому украинцы сегодня будут дольше оставаться без света.

Кроме того, в "Черкассыоблэнерго" сообщили, что сегодня в 09:40 были добавлены очереди на отключения электроэнергии в Черкассах. Энергетики уточнили, что в течение дня графики могут снова поменяться.

Отключения электроэнергии в Черкассах 9 декабря:

09:00-10:00 - 4 очередь;

10:00-11:00 - 2 и 5 очереди;

11:00-12:00 - 2 и 5 очереди;

12:00-13:00 - 3 и 6 очереди;

13:00-14:00 - 3 и 6 очереди;

14:00-15:00 - 4 и 1 очереди;

15:00-16:00 - 4 и 1 очереди;

16:00-17:00 - 5 и 2 очереди;

17:00-18:00 - 5 и 2 очереди;

18:00-19:00 - 6 и 3 очереди.

Ситуация с энергосистемой в Украине - что известно

Российские оккупанты регулярно атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины. В связи с этим в стране действую графики отключения света для потребителей.

По словам директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, на восстановление энергосистемы могут понадобиться недели. Эксперт также отметил, что россияне будут делать все возможное для того, чтобы до Нового года полностью разрушить украинскую энергосистему.

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