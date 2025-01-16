Отключения света 17 января: будут ли действовать графики в пятницу

Украинцам посоветовали в пиковые часы не включать лишние бытовые приборы.

Компания "Укрэнерго" в приложении "Киев Цифровой" сообщила, будут ли отключать свет в пятницу, 17 января 2025 года. Ситуация в энергосистеме остается стабильной, поэтому вводить графики отключений пока что не планируют.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в уведомлении.

При этом украинцам посоветовали в пиковые часы не включать лишнего, чтобы поддержать систему и получить более приятные счета за коммунальные услуги.

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Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

15 января из-за массированной атаки РФ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях вводили аварийные отключения электроэнергии, которые отменили спустя пару часов.

При этом директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что до конца зимы графики отключения света все еще могут вернуться. По его словам, такой сценарий возможен в феврале, если температура будет падать ниже -5°C.

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