Поставщик не будет иметь права в течение периода действия базового годовой предложения (с 1 мая по 30 апреля следующего года) менять цену природного газа.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Об этом говорится в проекте решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Проект решения планируют рассмотреть 5 марта.

"Принятие указанного проекта постановления позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года.

При этом, все поставщики природного газа, которые будут иметь намерение осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах", - говорится в документе.

Поставщик не будет иметь права в течение периода действия базового годовой предложения (с 1 мая по 30 апреля следующего года) менять цену природного газа.

Согласно документу, срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставок бытовому потребителю, но продлится до 30 апреля следующего года.

В случае принятия постановление вступит в силу с 1 мая 2021, но не ранее дня, следующего за днем ​​его опубликования на официальном сайте НКРЭКУ.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

18 января 2021 года Кабмин установил с февраля предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

24 февраля 2021 года были обнародованы мартовские тарифы на газ для населения.

26 февраля 2021 года стало известно о том, что «Нафтогаз» снизил цену на газ для теплокоммунэнерго.

3 марта 2021 года Кабинет министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подать на рассмотрение правительства решения, которыми предусматривается обязательство для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продавать газ для нужд населения и теплоэнерго по фиксированной цене с апреля этого года до мая 2022 года.

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Автор: Елена Коваленко