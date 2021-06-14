Витренко отметил, что в вопросе противодействию строительству газопровода есть позитивные тенденции.

Существует несколько способов остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» с привлечением Конгресса и Администрации США.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в опубликованном видео на странице компании в Facebook.

«Наш приоритетный план в том, чтобы вместе с исполнительной ветвью власти США остановить «Северный поток-2». Для этого есть позитивные тенденции», - сказал он.

По его словам, Госдепартамент США рассматривает вариант наложения действенных санкций против компании-оператора Nord Stream AG. Кроме того, рассматривается вопрос наложения сертификационных санкций, то есть санкции, которые сделают невозможным сертификацию «Северного потока-2».

«Вопрос остается открытым, и администрация США может остановить «Северный поток-2» сейчас. Это наша приоритетная задача – убедить США сделать это сейчас», - пояснил он.

Читайте такжеУкраина готова обсуждать компенсации из-за "Северного потока-2" - КулебаГлава «Нафтогаза» сообщил, что кроме того, украинская сторона ведет переговоры с Конгрессом США, который убеждает Администрацию исполнить решение Конгресса и применить действенный санкции против «Северного потока-2».

Витренко отметил, что также существует резервный план, так называемый план «Б»: если администрация не наложит действенные санкции, то тогда Конгресс примет дополнительное законодательство, которое все-таки заставить Администрацию наложить санкции или сделает невозможным их неналожение.

«Северный поток-2»: подробности

Проектом «Северный поток-2» (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года наряду с уже существующим «Северным потоком-1». Его сооружение прекращалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами. Газопровод «Северный поток-2» построен уже на 95%.

Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский «Газпром». Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск «Северного потока-2». По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска «Северного потока-2» Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина