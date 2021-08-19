В немецком правительстве обещают приложить усилия для "продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет".

Германия назначила уполномоченного по вопросам транзита газа по территории Украины.

Им стал Георг Вальдерзее, сообщает DW со ссылкой на Министерство экономики и энергетики ФРГ.

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Отмечается, что таким образом правительство Германии выполняет свои обязательства в соответствии с соглашением со США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Вальдерзее ранее уже исполнял обязанности уполномоченного немецкого правительства по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году. Тогда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

В немецком правительстве обещают приложить все усилия для "продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет". Действие действующего контракта истекает в конце 2024 года.

Вальдерзее будет действовать как посредник и консультант для Украины, России, Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон. В частности, он должен достичь компромисса между сторонами.

Должность уполномоченного создана в структуре Министерства экономики и энергетики, однако он будет сотрудничать и с Министерством иностранных дел.

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

Автор: Александр Топчий