Перед НАЭК "Энергоатом" стоит задача не только достроить третий и четвертый энергоблоки Хмельницкой АЭС, но и сделать это строительство проектом №1 в государстве.
Такое мнение высказал вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко в ходе рабочего совещания на Хмельницкой АЭС, которое состоялось при участии главы Энергоатома Петра Котина и представителей руководства Компании.
Вице-президент НАЭК "Энергоатом" подчеркнул, что Компания рассматривает строительство третьего и четвертого энергоблоков как глобальный проект с привлечением десятков ведущих предприятий Украины: "Этот проект создаст рабочие места для десятков тысяч украинцев, ведь необходимо максимально локализовать производство оборудования для достройки блоков на отечественных предприятиях, используя научно-технический потенциал, который сохранился в Украине. Мы имеем все предпосылки для того, чтобы по масштабам и стратегической важности этот проект занял первое место в стране. Соответствующим должно стать и отношение к нему всех государственных институтов, от которых Энергоатом ожидает всесторонней поддержки".
Для справки
- Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 – в июне 1986-го. Оба блока спроектированы на текущую мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% (смонтировано около 85 единиц оборудования) и 4-го – на 28%, в 1990 году в связи с "постчернобыльским" мораторием на строительство новых АЭС проект приостановили.
- Для Украины вопрос достройки двух энергоблоков ХАЭС является стратегически важным, ведь это будет способствовать энергетической безопасности нашего государства, доступности тарифа для потребителей, устойчивости энергосистемы.
- Кроме того, речь идет о создании тысяч новых рабочих мест, что ощутимо улучшит социально-экономическое развитие региона расположения ХАЭС.
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