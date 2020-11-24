Компания рассматривает строительство третьего и четвертого энергоблоков как глобальный проект с привлечением десятков ведущих предприятий Украины.

Перед НАЭК "Энергоатом" стоит задача не только достроить третий и четвертый энергоблоки Хмельницкой АЭС, но и сделать это строительство проектом №1 в государстве.

Такое мнение высказал вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко в ходе рабочего совещания на Хмельницкой АЭС, которое состоялось при участии главы Энергоатома Петра Котина и представителей руководства Компании.

Вице-президент НАЭК "Энергоатом" подчеркнул, что Компания рассматривает строительство третьего и четвертого энергоблоков как глобальный проект с привлечением десятков ведущих предприятий Украины: "Этот проект создаст рабочие места для десятков тысяч украинцев, ведь необходимо максимально локализовать производство оборудования для достройки блоков на отечественных предприятиях, используя научно-технический потенциал, который сохранился в Украине. Мы имеем все предпосылки для того, чтобы по масштабам и стратегической важности этот проект занял первое место в стране. Соответствующим должно стать и отношение к нему всех государственных институтов, от которых Энергоатом ожидает всесторонней поддержки".

Для справки

Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 – в июне 1986-го. Оба блока спроектированы на текущую мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% (смонтировано около 85 единиц оборудования) и 4-го – на 28%, в 1990 году в связи с "постчернобыльским" мораторием на строительство новых АЭС проект приостановили.

Для Украины вопрос достройки двух энергоблоков ХАЭС является стратегически важным, ведь это будет способствовать энергетической безопасности нашего государства, доступности тарифа для потребителей, устойчивости энергосистемы.

Кроме того, речь идет о создании тысяч новых рабочих мест, что ощутимо улучшит социально-экономическое развитие региона расположения ХАЭС.

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Автор: УНИАН