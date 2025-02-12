Несмотря на угрозы, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет перекрыть поставки газа Украине, поэтому его заявления следует воспринимать как политические. Об этом в интервью УНИАН рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Они не смогут перекрыть, потому что это регулирование не словацкое - это регулирование общеевропейское. Украина соответствует при закупках всем нормативам. Поэтому это просто политические заявления, у них нет возможности это сделать", - сказал Харченко.
При этом он отметил, что у Украины есть возможность получить газ другими путями. Например, украинская сторона может обойти Словакию через польский и венгерский маршруты.
Однако эксперт не считает, что Украина реально будет вынуждена искать такие пути. Он напомнил аналогичную ситуацию с электричеством, когда также звучали угрозы, что Словакия прекратит поставки электроэнергии, а в результате "получился такой же громкий пшик".
"Это просто попытка политиков - в данном случае явно коррумпированных европейских политиков - каким-то образом сыграть в эту игру, пытаясь вернуть газовый транзит, с которого они много лет зарабатывали. Неудачная попытка, я думаю", - добавил Харченко.
Потребление газа в Украине: последние новости
На прошлой неделе Украина резко увеличила импорт газа из ЕС из-за российских ракетных ударов. Киев только 9 февраля импортировал 16,3 млн куб. м "голубого топлива", из которых из Словакии 7,3 млн куб. м.
11 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине перекрыть газ. По его словам, словацкая сторона имеет моральное право пойти на этот шаг после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.