В частности, предложение будет предусматривать диверсификацию поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ и еще несколько вариантов.

Европейская комиссия 8 марта 2022 года представит предложения, как Евросоюз планирует быстро избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.

Об этом в понедельник сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По ее словам, предложение будет предусматривать диверсификацию поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ, модернизацию за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности.

Еврокомиссия также сосредоточится на защите прав потребителей.

"Во-первых, нам необходимо защитить наиболее уязвимых потребителей и предприятия. И в более структурном плане необходимо подготовиться к массовому увеличению доли возобновляемых источников энергии на рынке электроэнергии", - рассказала фон дер Ляєн в Twitter.

Европа остается зависимой от российских нефти и газа, поскольку Россия обеспечивает почти 40% газа ЕС и более 25% сырой нефти.

Гонка за прекращением этой зависимости будет требовать в краткосрочной перспективе рост импорта из таких стран, как США и Катар, и, вероятно, приведет к увеличению отечественной выработки электроэнергии за счет сжигания угля и производства ископаемого топлива до тех пор, пока не будут разработаны дополнительные возобновляемые источники, считают обозреватели.

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