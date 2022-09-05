Поставки будут увеличены с 250 МВт до 300 МВт в дневные и вечерние часы.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Европейские операторы системы передачи согласовали незначительное увеличение поставок украинской электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте НЭК "Укрэнерго".

Поставки будут увеличены с 250 МВт до 300 МВт в дневные и вечерние часы.

Видео дня

Разрешение будет действовать с 7:00 до 23:00 по европейскому времени по будням (16 часов) и с 9:00 до 23:00 по выходным (14 часов).

В оставшиеся часы суток величина доступного сечения останется на прежнем уровне – 250 МВт.

"Для дальнейшего пересмотра объема экспорта электроэнергии из Украины ENTSO-E необходимо провести дополнительные расчеты режимов работы украинских АЭС в условиях потенциальных аварийных ситуаций в европейской энергосистеме. НЭК "Укрэнерго" предоставит европейским партнерам активную помощь в финализации этого исследования и предоставит ENTSO-E запрос на дополнительное расширение экспортных мощностей еще в текущем месяце", – заявили в Укрэнерго.

С 6 сентября Украина будет экспортировать электроэнергию в Словакию и Румынию поровну: по 150 МВт днем и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.

Экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

28 июля 2022 года операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

Вас также могут заинтересовать новости: