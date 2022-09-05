На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Европейские операторы системы передачи согласовали незначительное увеличение поставок украинской электроэнергии.
Об этом сообщается на сайте НЭК "Укрэнерго".
Поставки будут увеличены с 250 МВт до 300 МВт в дневные и вечерние часы.
Разрешение будет действовать с 7:00 до 23:00 по европейскому времени по будням (16 часов) и с 9:00 до 23:00 по выходным (14 часов).
В оставшиеся часы суток величина доступного сечения останется на прежнем уровне – 250 МВт.
"Для дальнейшего пересмотра объема экспорта электроэнергии из Украины ENTSO-E необходимо провести дополнительные расчеты режимов работы украинских АЭС в условиях потенциальных аварийных ситуаций в европейской энергосистеме. НЭК "Укрэнерго" предоставит европейским партнерам активную помощь в финализации этого исследования и предоставит ENTSO-E запрос на дополнительное расширение экспортных мощностей еще в текущем месяце", – заявили в Укрэнерго.
С 6 сентября Украина будет экспортировать электроэнергию в Словакию и Румынию поровну: по 150 МВт днем и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.
Экспорт электроэнергии:
Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.
В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.
С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.
28 июля 2022 года операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.
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