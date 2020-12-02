По мнению члена Наблюдательного совета компании Polenergia, украинскую электроэнергию нужно поставлять в европейские страны.

Член наблюдательного совета польской компании Polenergia, а также правлениz консорциума Ukraine Power Bridge Company Гжегош Станиславски настаивает: проект «Энергетический мост« Украина – Европейский Союз» нужно самым активным образом воплощать в жизнь. Ведь он имеет геополитическое значение не только для Энергоатома и государства Украина, а прежде всего для стран Европы, которые вынуждены бороться за свою энергетическую независимость. Энергомост же – это гарантия стабильного снабжения в страны ЕС доступной и «зеленой», то есть безуглеродной, электроэнергии.

На этом господин Станиславски акцентировал внимание во время совещания, состоявшегося 30 ноября в офисе НАЭК «Энергоатом».

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По мнению члена Наблюдательного совета компании Polenergia, украинскую электроэнергию нужно поставлять в европейские страны. Это можно делать, например, через Польшу как транзитную зону в страны Балтии. Таким образом Энергоатом будет способствовать усилению их энергетической безопасности. «Важно, чтобы Украина, которая имеет 55 тыс МВт мощности, могла стать сердцем энергетического хаба Центральной и Восточной Европы», – отметил Гжегош Станиславски.

Глава Энергоатома Петр Котин подчеркнул: Компания заинтересована в реализации проекта «Энергомост», несмотря на все препятствия, которые возникали на его пути за последние годы. «Мы со своей стороны делаем все возможное для его воплощения, – заверил Петр Котин. – Сейчас для Энергоатома главным остается получение возможности заключить договор на поставку в страны ЕС безуглеродной электроэнергии, произведенной украинскими атомными станциями. Мы неоднократно подчеркивали: любые предположения о том, что проект может повредить интеграции Объединенной энергосистемы Украины с ENTSO-E, безосновательны». По словам главы НАЭК, Энергомост с самого начала задумывался как один из шагов на пути к синхронизации отечественной ОЭС с европейской энергосистемой, но ни в коем случае не как альтернатива этому процессу.

Одним из оптимальных путей реализации проекта, отмечает Петр Котин, пока является поставка электроэнергии с энергоблока №2 Хмельницкой АЭС транзитом через энергосистему Польши в европейские страны. И добавляет: «Нам вместе нужно отработать это направление, проанализировать прогнозные потребности в электроэнергии и наладить рабочие контакты с европейскими операторами энергосистемы».

Вице-президент Компании Герман Галущенко отдельно подчеркнул стратегическое значение энергомоста для Украины: «Да, мы имели диссонанс с позицией Министерства энергетики, которое вело разговоры о его фактическом сворачивании, но мы всегда руководствовались пониманием того, что Энергомост – это не просто проект Энергоатома. Это – общегосударственный проект, который обеспечит Украине роль мощного игрока на европейском энергетическом рынке».

«Сегодня мы должны объединить усилия, чтобы убедительно доказать: от реализации проекта «Энергомост» выигрывают все его участники», – подчеркнул Герман Галущенко. И добавил, что актуализировать проект поможет новый взгляд на него – как на таковой, который будет способствовать переходу к водородной энергетике в странах Европы. Ведь чистая, безуглеродной электроэнергия, которая будет поставляться в страны ЕС из украинских атомных станций, может быть использована для генерации водорода – энергоносителя будущего.

В эксклюзивном интервью Гжегош Станиславски рассказал о геополитическом значении проекта «Энергомост» не только для Энергоатома и Украины, а прежде всего для стран Евросоюза.

Для справки:

9 августа 2019 комиссия Минэнергоугля объявила победителем конкурса для осуществления государственно-частного партнерства в проекте «Энергетический мост «Украина – Европейский Союз» консорциум Ukraine Power Bridge Company Limited. В состав консорциума входят компании Westinghouse (США), французская госкомпания EDF – Electricite de France, польская Polenergia International, венгерская национальная энергетическая компания MVM.

В рамках проекта «Энергомост» предполагается отключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС от Объединенной энергосистемы Украины и осуществлять экспорт электроэнергии по двум направлениям: через обновленную ЛЭП 750 кВ на польский Жешув, а также по действующей линии на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации Западноукраинской подстанции. Это позволит добавить 1000 МВт атомной электроэнергии к существующему экспортному потенциалу Бурштынского острова, который сейчас обеспечивается исключительно тепловой генерацией (550 МВт).

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Автор: УНИАН