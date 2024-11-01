Виктория Гриб отметила, что для полной защиты энергетической инфраструктуры необходимо усиление противовоздушной обороны.

Энергетический сектор Украины демонстрирует высокую готовность к зимнему периоду. Об этом заявила народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

По ее словам, энергетики сделали все возможное для защиты критической инфраструктуры от атак дронов.

"Я вам хочу сказать, что от дронов как раз у нас есть такая защита первой степени на них энергетических объектах. И даже второй степени уже практически мы сделали все возможное для того, чтобы риски были уменьшены. Но если будет удар именно ракетами, то здесь поможет только ПВО", - отметила депутат.

Она особо отметила роль энергетических компаний и министра энергетики в подготовке к зимнему периоду.

"Опять хочу поблагодарить все энергетические компании и министра энергетики Германа Галущенко за то, что у нас как раз это направление, оно продвигается. И мы работаем с партнерами, которые помогают нам. То, что мы видим сегодня, как мы подошли к этой зиме - хочу вам сказать, что это подвиг", - подчеркнула Гриб.

Депутат также отметила важность увеличения импорта электроэнергии для стабилизации ситуации в энергетическом секторе:

"И кстати последняя новость, которую мы получили, также может радовать. Потому что была поднята пропускная способность для импорта. Увеличиваем импорт, и я думаю, это будет действительно помогать нам"

В то же время Гриб отметила, что для полной защиты энергетической инфраструктуры необходимо усиление противовоздушной обороны, особенно в случае ракетных атак.

Напомним, с октября 2022 года энергосистема Украины подверглась более 1000 атак, что оставило страну лишь с примерно третью довоенной мощности производства электроэнергии.

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