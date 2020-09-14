Корейская сторона выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 на Ровенской АЭС.

Рабочая группа Энергоатома провела видеоконференцию с представителями Korea Hydro & Nuclear Power, в ходе которой обсудили строительство новых энергоблоков на площадках украинских АЭС

В пятницу, 11 сентября 2020 года, рабочая группа ГП "НАЭК "Энергоатом" во главе с врио президента Компании Петром Котиным и вице-президентами Германом Галущенко и Хартмутом Якобом провела видеоконференцию с группой представителей компании Korea Hydro & Nuclear Power (КHNP) под руководством исполнительного вице-президента Сан Дон Кима и директора департамента по новым ядерно-энергетических проектам Йонг Су Кима.

Встреча была инициирована в рамках Меморандума о взаимопонимании между украинской и корейской компаниями и во исполнение возобновленной стратегии развития атомной энергетики, основы которой озвучил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на Хмельницкую атомную электростанцию 9 сентября 2020 года.

Во время видеоконференции представители двух компаний обсудили перспективные проекты "Энергоатома" и в первую очередь – возведение новых энергоблоков на площадках украинских АЭС. Корейская сторона выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 на Ровенской АЭС, где уже выполнена часть подготовительных работ по обоснованию выбора площадки.

Стороны также рассмотрели состав совместных рабочих групп по направлениям сотрудничества. В ходе конференции обсудили вопросы финансирования и локализации производства основных компонентов реакторной установки в Украине.

Для справки

Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. – дочерняя компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и крупнейшая электроэнергетическая компания Республики Корея, генерирующая около 30% от суммарного производства электроэнергии в Южной Корее. KHNP эксплуатирует 24 энергоблока АЭС суммарной установленной мощностью 23 тыс. 250 МВт. Также KHNP имеет 6 атомных энергоблоков на стадии строительства и еще 4 энергоблока планирует построить. Вместе с KEPCO KHNP приняла участие в проекте строительства первой в Объединенных Арабских Эмиратах атомной электростанции Барака.

Вместе со французской Framatome и американской General Electric компания KHNP вошла в шорт-лист по выбору стратегического инвестора по проекту достройки болгарской АЭС "Белене". KEPCO и KHNP намерены принять участие в строительстве атомной электростанции Moorside в Великобритании, мощностью 3,4 тыс. МВт.

В августе 2016 года НАЭК "Энергоатом" и Korea Hydro & Nuclear Power подписали в Киеве Меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение взаимодействия в ядерно-энергетической отрасли.

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Автор: УНИАН