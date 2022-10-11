Энергетики Донбасса и Днепропетровщины за сутки после террористической ракетной атаки рф полностью восстановили электроснабжение в 41 населенном пункте.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"Энергетики приступили к аварийным работам сразу, как получили разрешение на них от ГСЧС и военных. 18 тысяч домов удалось запитать до 17:00 в тот же день. Еще почти 7 тысяч – до утра 11 октября", - сообщают в компании.

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Всего в течение суток специалистам энергокомпании удалось восстановить работу электросетей для более 29 тысяч семей в 37 населенных пунктах Криворожского и Никопольского района Днепропетровской области.

Кроме того, на Донетчине вернули свет в почти 1000 домов в 4 населенных пунктах Бахмутской, Торецкой, Авдеевской громад.

Без электроснабжения пока остается еще 2 населенных пункта Днепропетровщины и 83 населенных пункта Донетчины. Энергетики утверждают, что делают все возможное, чтобы вернуть свет жителям в кратчайшие сроки.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, детские сады и медучреждения.

Напомним, российские оккупанты второй день продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.