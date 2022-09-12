С начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск 24 февраля, специалисты компании ДТЭК при поддержке Вооруженных сил Украины вернули свет для более 3,8 млн семей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Уже 200 дней наши энергетики ведут свою борьбу на энергетическом фронте. Вчера Днепропетровщина была частично обесточена из-за вражеского обстрела, но наши работники в очередной раз продемонстрировали смелость и профессионализм и в очень сжатые сроки ликвидировали последствия обстрела. Я горжусь тем, что эти люди работают на благо Украины, и благодаря им, защитникам, волонтерам и многим другим — Украина обязательно победит врага", - цитирует компания слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

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За 200 дней войны энергетики ДТЭК отремонтировали более 3 тысяч разрушенных оккупантами объектов энергетической инфраструктуры.

В мае, за рекордные 45 дней полностью было восстановлено электроснабжение для 260 тысяч семей в Киевской области сразу после освобождения от оккупантов. Компания уже инвестировала в возвращение света жителям Киевщины более 300 млн грн.