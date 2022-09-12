11 сентября энергетики ДТЭК полностью восстановили электроснабжение в Днепропетровской области, которое частично исчезло после террористической атаки российских оккупантов.

Компания ДТЭК предложила помощь всем облэнерго в ликвидации последствий террористических ракетных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

"Мобильные ремонтные бригады ДТЭК делают все возможное для восстановления энергоснабжения на территории Донецкой области и сконцентрировали необходимые ресурсы, чтобы оперативно оказать помощь в ремонте сетей и энергетической инфраструктуры в соседних областях, где имеются значительные разрушения", - говорится в нем.

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В компании отметили, что ремонтные бригады в кратчайшие сроки вернули свет на всей территории Киевщины, а энергетики сразу после Вооруженных сил Украины и саперов входили в освобожденные города для восстановления разрушенного оккупантами энергетической инфраструктуры.

Напомним, вечером 11 сентября энергетики ДТЭК полностью восстановили электроснабжение в Днепропетровской области, которое частично исчезло после террористической атаки российских оккупантов.