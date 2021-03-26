Подписание меморандума является демонстрацией успеха в реализации программы финансового оздоровления завода "Электротяжмаш".

26 марта “Электротяжмаш” подписал меморандум на $50 миллионов, касающийся модернизации электростанций в Ираке. Программа модернизации финансируется США в общем объеме $1,2 миллиарда.

Подписантами соглашения стали руководство “Электротяжмаша” и чешской компании, которая выступает генподрядчиком в реализации проекта. Стороны договорились о создании рабочей группы для согласования всех технических деталей. Рабочая группа должна подготовить проект контракта, который ляжет в основу дальнейшего сотрудничества.

"Меморандум предполагает сотрудничество в проектировании и производстве агрегатов для электростанций Ирака общей мощностью 1300 МВт. Вскоре будет утвержден рабочий план для подписания контракта на сумму более $50 миллионов на 3 года. Это большой проект, который имеет международное значение для нашего предприятия и всей Украины", - заявил и.о. гендиректора "Электротяжмаша" Виктор Бусько.

По словам Бусько, подписание меморандума является демонстрацией успеха в реализации программы финансового оздоровления завода. Ранее на ЭТМ благодаря реализации данной программы полностью выплачены долги по зарплате.

"Электротяжмаш" является одним из крупнейших предприятий Харькова. Завод специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного транспорта.

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Автор: Иван Бойко