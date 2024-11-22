Это даст значительную экономию в потреблении электроэнергии.

В Украине усилят энергетическую устойчивость общин через замену уличного освещения на энергоэффективное, а также оснастят водоканалы солнечными электростанциями.

"В Украине более 1400 общин, ожидаем заявку на замену ламп в около 2 млн фонарей. Часть общин уже подали информацию о своих потребностях. Этот проект даст значительную экономию в потреблении электроэнергии, это особенно важно сейчас", - отметил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Кроме того, агентство поможет общинам оснастить водоканалы солнечными электростанциями. По его словам, это значительно уменьшит зависимость этих объектов критической инфраструктуры от централизованного электроснабжения. Ожидается, что оснастить смогут около 70 водоканалов.

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Он также отметил, что при реализации проекта строительства социального жилья и повышения энергоэффективности общин, агентство будет играть роль модератора.

"Нам важно научить общины работать с международными проектами. Не все общины имеют возможность подготовить документы, подавляющее большинство из них не знают, как начать этот путь. Агентство восстановления поможет, а также будет искать возможности для привлечения инвестиций. Наша задача - усилить общины", - добавил Сухомлин.

Замена ламп в Украине

Еще в 2022 году президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит энергосистемы Украины могли бы существенно перекрыть 50 млн LED-ламп, приобретение которых могут профинансировать международные партнеры.

Впоследствии Евросоюз профинансировал закупку светодиодных ламп для Украины. Сообщалось, что замена 50 млн старых ламп на светодиодные должна была помочь энергосистеме Украины сэкономить 1 гигаватт мощности. Программа обмена старых лампочек на LED-лампы стартовала в Украине 16 января.

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