Создание Единого электронного реестра потребителей электроэнергии, газа и тепла (Е-потребитель) выгодно, в первую очередь, Поставщику последней надежды (ППН), которым является ГК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил юрист в газовой сфере Олег Бакулин во время ток-шоу "Energy Freedom с Андреем Куликовым".

"Механизм НКРЭКУ для Поставщика последней надежды не совсем соответствует закону и создание базы (Единого реестра энергопотребителей – ред.) как раз направлено на то, чтобы удовлетворить потребности именно Поставщика последней надежды", – сказал эксперт.

По словам Бакулина, создание общей базы потребителейнеобходимо ППН, которым является ГК "Нафтогаз Украины", для успешного взимания долгов с населения.

"Меня немного пугает информация, что активное участие (в создании Единого реестра энергопотребителей – ред.) принимает Поставщик последней надежды. Потому что у него на рынке газа есть проблема. К нему в реестр попадает не потребитель, а EIC-код, почтовый адрес потребителя, ноне фамилия, имя и отчество. То есть персональные данные не попадают. И Поставщик последней надежды имеет проблему со взысканием задолженности", – пояснил он.

Бакулин также выразил опасения, связанные с невключением в Рабочую группу по созданию Единого реестра энергопотребителей представителей общественных организаций, которые могли бы сделать процесс формирования реестра более прозрачным.

Напомним, в июне текущего года в Министерстве энергетики Украины была сформирована Рабочая группа по созданию единого электронного реестра потребителей электрической энергии, газа, тепла.

В состав рабочей группы вошли представителиМинистерства энергетики, Министерства развития общин и территорий Украины, Государственной налоговой службы Украины, Министерства социальной политики, "НЭК "Укрэнерго", НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины", ГК "Нафтогаз Украины", "Оператор ГТС Украины".

Автор: Иван Бойко