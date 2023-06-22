Для этого группа ДТЭК хоже привлечь финансирование в размере 2,4 миллиарда евро в рамках 10-летнего проекта по трансформации энергетической инфраструктуры региона.

Компания объявила о планах провести послевоенную реконструкцию энергетической инфраструктуры в районах вокруг Киева путем строительства "умной" электросети Smart Grid, способной выдержать вызовы войны и способной ускорить энергетическую трансформацию Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

Планы озвучил глава ДТЭК Максим Тимченко во время Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

Энергетическая инфраструктура Киевской области, где работает ДТЭК Киевские региональные электросети, получила значительные повреждения во время оккупации весной 2022 года и во второй раз после октября 2022 года, когда Россия целенаправленно атаковала украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру.

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После того, как украинские войска в апреле 2022 года освободили Киевскую область, более 1000 энергетиков ДТЭК Сети всего за 45 дней отремонтировали 10 тыс. км сетей и более 3 тыс. трансформаторов для того, чтобы оперативно восстановить свет. Тем не менее, сеть все еще нуждается в масштабном ремонте и серьезной модернизации, чтобы обеспечить надежность и бесперебойность, а также, чтобы привести ее к современным европейским стандартам.

Для этого группа ДТЭК хоже привлечь финансирование в размере 2,4 миллиарда евро в рамках 10-летнего проекта по трансформации энергетической инфраструктуры региона. План, который должно согласовать Министерство энергетики Украины, предусматривает построение "умной" сети из 20 000 км новых воздушных и подземных кабелей, 250 подстанций, 6 000 трансформаторов и установку почти миллиона "умных" счетчиков.

В результате среднее время отключения электроэнергии в год уменьшится с 1 500 до 100 мин (SAIDI), а технологические потери снизятся в 3 раза – с 14% до 5%, все клиенты получат умные счетчики, что будет способствовать бережливому потреблению и минимизации расходов.

ДТЭК Сети планирует протестировать новую концепцию сети в течение трехлетнего пилотного этапа в энергоузле Ирпень-Буча-Бородянка, который потерпел наибольшие разрушения в феврале 2022 года. Компания намерена привлечь необходимое для "пилота" финансирование в размере 145 миллионов евро.

"ДТЭК стремится не только восстановить разрушенную энергетику, но и построить более экологически чистую, инновационную и устойчивую к внешним воздействиям энергосистему Украины. Эта инвестиция обеспечит Киевский регион инфраструктурой Smart Grid мирового уровня, которая поможет стране осуществить энергетический переход: интегрировать возобновляемую генерацию и подготовить Украину к тому, чтобы стать мощным центром чистой энергетики Европейского Союза", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, рассказывая эти планы на Ukraine Recovery Conference в Лондоне.