Накануне поставки топлива были прекращены на 59 котельных области.

Поставки газа на котельные КП «Донецктеплокомунэнерго» возобновлены, после приостановки газоснабжения в субботу.

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Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на директора департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергея Гончаренко.

Накануне поставки топлива из-за финансового спора были прекращены на 59 котельных области.

По его словам, в Донецкой области без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.

Газоснабжение Донецкой области

Накануне сообщалось, что национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» остановила поставки природного газа коммунальному предприятию «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.

В ПАО «Донецкоблгаз» заявили, что ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед «Нафтогазом Украины».

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Автор: УНИАН