Точечно отключать отопление и горячую воду не получится, говорит Кристина Ненно.

Накануне стало известно, что поставщики коммунальных услуг в Украине снова смогут отключать от услуг граждан с долгами за коммунальные услуги. По словам эксперта в сфере ЖКХ Кристины Ненно, с технической точки зрения отключить можно далеко не все услуги.

Об этом она рассказала в эфире канала "Украина 24".

По словам эксперта, меньше всего средств украинцы задолжали не за электричество и газ.

"Наименьшая задолженность за электричество, поскольку его выключают, не дожидаясь больших накоплений. Например, если в течение трех месяцев не было оплаты, сначала поступает смс-сообщение, затем письменное сообщение, в платежке сказано, что в течение определенного срока неуплаты, 10 дней кажется, вам выключат", - пояснила Кристина Ненно.

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Она уточнила, что реже всего должники платят за отопление и горячую воду. Но именно этих услуг их лишить будет сложнее всего.

"Возникают основные проблемы, чисто технически отключить данные услуги для потребителей невозможно. Мы не можем отрезать полностью стояк на 16 этажей. Технически это можно делать только в новостройках", - сказала Ненно.

По ее словам, сначала должникам будут слать сообщения с просьбой провести полную либо частичную оплату. Затем уже возможны другие санкции.

Как сообщал УНИАН, ранее на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и наложение штрафных санкций за долги по оплате коммунальных услуг.

После внесения правок в закон данный запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Автор: Юрий Годован