Дмитрий Шварц

Подходит к завершению отопительный сезон 2020-2021 годов, который запомнится попыткой властей заморозить введение рыночных цен на газ и тепло. После волны общественных протестов в конце прошлого и начале текущего года Кабинет министров в ручном режиме ограничил тарифы на газ. А в феврале местные власти вынуждены были подписать спущенный из Киева меморандум, по которому обязались не вводить в действие новые тарифы на тепло.

Документ предусматривает, что теплоснабжающие предприятия до конца отопительного сезона будут гарантированно получать газ, а также им предоставят отсрочку по оплате за "голубое" топливо и компенсируют разницу между рыночной ценой газа и той ценой, которая значилась в тарифах.

С экономической точки зрения спонтанное решение правительства "заморозить" тарифы на тепло указывает на серьезные проблемы

Правительство при этом пообещало, что потери не "повесят" на органы местного самоуправления, для чего из государственного бюджета будут выделены дополнительные средства. Государственный холдинг "Нафтогаз Украины", в свою очередь, должен разработать и внедрить до сентября долгосрочные ценовые предложения по газу, чтобы избежать значительных колебаний цены зимой 2021-2022 годов.

Решение правительства понравилось беднеющим из-за коронакризиса украинцам, для которых оплата "коммуналки" стала дополнительным тяжелым бременем.

Однако, с экономической точки зрения спонтанное решение правительства "заморозить" тарифы на тепло указывает на серьезные проблемы, которые обязательно аукнутся в будущем.

Прежде всего, нужно отметить неспособность Кабмина планировать расходы на перспективу.

В последние годы общественное недовольство от роста коммунальных тарифов власти кое-как гасили за счёт субсидий. В госбюджете на 2021 год на них заложили 37 млрд гривень, что на 2,7 миллиарда меньше, чем годом ранее.

И хотя премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно заверял, что денег на субсидии хватит всем нуждающимся, на практике всё оказывалось несколько иначе.

Очевидно, последние теплые зимы расслабили чиновников

Очевидно, последние теплые зимы расслабили чиновников. И они решили начать экономить на субсидиях. Однако, зима 2020 -2021 года оказалась морозной, и правительственный план решения проблемы стал разваливаться.

Повышенный спрос привел к росту рыночных цен на газ и тепло. К тому добавилось то обстоятельство, что тарифы отечественных тепловиков уже многие годы были убыточными, а их рост в отопительный сезон планировался заранее.

И здесь в экономику вмешалась большая украинская политика. Тарифам сказали: "стоп", переход к рыночному тарифообразованию вновь отложили.

Но нежелание властей решать вопрос с тарифами только увеличивает масштаб проблем, который в сентябре по мере приближения нового отопительного сезона вновь неприятно озадачит страну.

Начнём с того, что меморандум между правительством, "Нафтогазом" и местными властями не защищает теплогенерирующие предприятия.

В экономику вмешалась большая украинская политика

Облгазы документ не подписывали и продолжают искать правды в судах. Госхолдинг "Нафтогаз" продолжает выписывать пени и штрафы за неоплаченный энергоноситель.

Показательной является история в Донецкой области. В начале марта компании "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов перекрыли поставку газа, после чего предприятие вынуждено было остановить работу котельных. Сейчас по этому факту открыли более 80 уголовных дел, а в Совете нацбезопасности и обороны Украины заговорили о возможной национализации "Донецкоблгаза".

То есть, меморандум не остановил жестких действий в отношении участников рынка. Потому вряд ли стоит надеяться, что тот же "Нафтогаз" откажется от практики арестовывать счета производителей тепла, если те не рассчитаются за долги, скопившиеся за минувшие зимы.

Стоит также напомнить, что государство с января 2016 года отказалось от компенсации разницы в тарифах. Такой подход привёл к тому, что перед завершающимся отопительным сезоном долги отечественных тепловиков составляли уже 16 млрд гривень.

Из-за очередного политического решения отложить введение рыночных тарифов эта цифра вырастет. И рост будет существенный, ведь сейчас убыточность работы предприятий этой сферы достигает 40 процентов.

Чтобы понять приблизительный масштаб углубляющейся проблемы, возьмём компанию "Николаевоблтеплоэнерго". Новый тариф компании должен был составить 2400 гривень за гигакалорию, но был заморожен на уровне 1480 гривень за Гкал.

Решение правительства приведёт к дополнительным потерям за сезон лишь этого одного предприятия в 172 млн гривень. Добавьте к этой сумме убытки еще порядка 350 миллионов гривень, которые возникли в предыдущие годы из-за разницы между себестоимостью и тарифами.

И речь идёт о достаточно среднем по размерам предприятии, которое за счёт активного сотрудничества с Всемирным банком реконструирует свои котельные и сети, что помогает уменьшать потери и корректировать тариф.

Возникают также большие сомнения по поводу обещанной правительством компенсации тепловикам из госбюджета. Пока нет никакой отдельной статьи в госбюджете 2021 года и утверждённой схемы, чтобы можно было уверенно говорить о гарантии выделения этих денег. Потому не стоит удивляться, если в итоге расплачиваться за популизм правительства под лозунги о финансовой децентрализации придется местным властям.

Крайне мало для решения острой для регионов и населения страны проблемы делает и Верховная Рада. Парламентарии пока так и не приступили к рассмотрению двух законопроектов, которые были внесены в Раду ещё в прошлом году. Среди прочего предлагается списать тепловикам пени и штрафы за просроченные платежи за газ, а также сами долги за потребленное "голубое" топливо.

Крайне мало для решения острой для регионов и населения страны проблемы делает и Верховная Рада

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал принятый ещё в декабре 2020 года закон №2458. Без этого тепловики не могут заключать публичные договора с населением и прописывать в них экономически обоснованные тарифы.

Если так продолжится и дальше, то в следующий отопительный сезон страна войдет в состоянии глубокого кризиса. У тепловиков попросту не будет денег, чтобы закупить газ и электричество для запуска котельных. И это не говоря об острой необходимости модернизации и замены ржавеющих труб, которые с началом сезона отопления начинают массово рваться, что приводит к периодическим отключениям от теплоснабжения.

Конечно, в жизни не бывает безвыходных ситуаций. Вопрос лишь в цене. Для этого власть должна признать свои ошибки по искусственному сдерживанию тарифов. Кроме этого, нужно решить проблему ранее накопленных долгов за газ и тепло. Это – 16 миллиардов разницы в тарифах за прошлые периоды плюс чек за популистские действия этой зимой.

Далее уже можно переходить к запуску обоснованных тарифов, без чего предприятия отрасли рискуют попросту исчезнуть. Ни у кого нет сомнений, что рыночные цены на тепло для большинства населения являются неподъемными. Поэтому государству придется увеличивать расходы государственного бюджета на субсидии. Также можно снижать стоимость газа путем увеличения объемов добычи этого топлива на территории Украины.

Ни у кого нет сомнений, что рыночные цены на тепло для большинства населения являются неподъемными

Крайне важно, чтобы правительство в связке с парламентом, наконец, начало создавать условия для роста доходов украинцев. В таком случае население будет оплачивать платёжки за коммунальные услуги из своего кармана, как и должно происходить в стране с эффективной рыночной экономикой.

Власть, наконец, должна отойти от популистского подхода к формированию тарифов, когда широкие жесты столичных чиновников оплачиваются из местных бюджетов. Но для этого нужна политическая воля.

Дмитрий Шварц

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